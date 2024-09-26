9 besin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor! Diyet listelerinin olmazsa olmazı

6- TARÇIN

Tarçın da, termojenik etkilere sahip bir baharattır. Tarçındaki ana aktif bileşiklerden biri olan kumarin, bu termojenik etkinin oluşmasına yardımcı olur. Tarçın tüketildiğinde, vücut sıcaklığında artışa neden olabilir ve bu artış da, metabolizmanın hızlanmasına yol açabilir. Bu süreç, daha fazla enerji yakılmasına yardımcı olabilir.