90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri

90-30-50 diyet planı, dengeli beslenmenin oluştuğu bir diyet anlayışı. Bu yöntem %90 karbonhidrat, %30 protein ve %50 yağ içerir. Bu diyet planı, çok sayıda sağlık yararı nedeniyle son yıllarda popüler hale geldi. Ancak 90-30-50 yöntemi, diğer diyet planları gibi sağlık için pek çok avantaj ve dezavantaj içerebilir. İşte bu diyet planıyla ilişkili bazı artılar ve eksiler.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 1

DENGELİ BESİN ALINIMI

90-30-50 diyet planının temel faydalarından biri, dengeli bir makro besin alımına vurgu yapmasıdır. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar vücudun işlevlerinde önemli roller oynar ve bu diyet her birinin dengeli bir oranını sağlamayı amaçlar. 

SAĞLIK HABERLERİ

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 2

Bu besinlerin yeterli bir şekilde alınmasını sağlayarak, gün boyunca daha iyi ve sürdürülebilir enerji seviyelerine sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 3

SAĞLIKLI YAĞLAR

Kilo vermeyi planlayan kişiler, diyetlerinden tüm yüksek yağlı yiyecekleri çıkarabilir. Ancak, sağlıklı diyet yağları enerji ve hücre fonksiyonu için gereklidir. Ayrıca organlarınızı korur ve vücudunuzun sıcak kalmasına yardımcı olur.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 4

Yağlar ayrıca önemli hormonlar üretir. Diğer birçok popüler diyetin aksine, bu diyet planı sağlıklı yağların tüketimini teşvik eder. Avokado, fındık ve zeytinyağı gibi yiyecekler yemek kalp sağlığına katkıda bulunabilir ve hatta tokluk hissini teşvik ederek kilo yönetimine yardımcı olabilir.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 5

KİLO KAYBINA YARDIMCI

Bazı kişiler kilo yönetimi söz konusu olduğunda bu diyet planıyla başarı elde eder. Özellikle makro besinlerin dengesi, bazı kişilerin iştahlarını düzenlemelerine, isteklerini kontrol etmelerine ve kilolarını diğer diyet yaklaşımlarından daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 6

90-30-50 YÖNTEMİNİ UYGULARKEN DİKKAT!

Bazı kişiler, özellikle belirli sağlık sorunları veya metabolik sorunları olanlar için, bu makro besin dağılımı uygun olmayabilir. Yüksek yağlı diyetler, kardiyovasküler sorunları veya yüksek kolesterol seviyeleri olan kişiler gibi belirli tıbbi önerilerle uyuşmayabilir.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 7

Özellikle önceden var olan bir sağlık sorununuz varsa, bu diyet planını denemeden önce beslenme uzmanınıza veya doktorunuza danışmanız en iyisidir.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 8

UYGULANMASI ZOR OLABİLİR

Bir diğer dezavantajı da bu kadar belirli bir makro besin oranına uymanın zor olmasıdır. Her öğünde karbonhidrat, protein ve yağların kesin yüzdelerini hesaplamak ve sürdürmek zor ve zaman alıcı olabilir ve bu da bazı kişiler için uzun vadede uygulanmasını daha az pratik hale getirir. Bu düzeydeki katılık, kısıtlama hissine yol açabilir ve birçok kişi için sürdürülemez hale getirebilir.

90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri - 9

Diyet listeleri kişiye özeldir. Bu nedenle popüler diyet uygulamalarından uzak durmak gerekir. Ancak yine de bu beslenme programını uygulamak istiyorsanız mutlaka bir uzmana danışın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

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