90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri

UYGULANMASI ZOR OLABİLİR

Bir diğer dezavantajı da bu kadar belirli bir makro besin oranına uymanın zor olmasıdır. Her öğünde karbonhidrat, protein ve yağların kesin yüzdelerini hesaplamak ve sürdürmek zor ve zaman alıcı olabilir ve bu da bazı kişiler için uzun vadede uygulanmasını daha az pratik hale getirir. Bu düzeydeki katılık, kısıtlama hissine yol açabilir ve birçok kişi için sürdürülemez hale getirebilir.