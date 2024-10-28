90-30-50 metodu kilo verdirir mi? İşte tüm bilinmeyen yönleri
90-30-50 diyet planı, dengeli beslenmenin oluştuğu bir diyet anlayışı. Bu yöntem %90 karbonhidrat, %30 protein ve %50 yağ içerir. Bu diyet planı, çok sayıda sağlık yararı nedeniyle son yıllarda popüler hale geldi. Ancak 90-30-50 yöntemi, diğer diyet planları gibi sağlık için pek çok avantaj ve dezavantaj içerebilir. İşte bu diyet planıyla ilişkili bazı artılar ve eksiler.
DENGELİ BESİN ALINIMI
90-30-50 diyet planının temel faydalarından biri, dengeli bir makro besin alımına vurgu yapmasıdır. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar vücudun işlevlerinde önemli roller oynar ve bu diyet her birinin dengeli bir oranını sağlamayı amaçlar.