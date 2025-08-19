90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var

Uzmanlar, karaciğerin genellikle göz ardı edilen bir organ olduğunu, ancak sorun çıktığında ciddi belirtilerle kendini gösterdiğini vurguluyor. Bugüne dek çoğunlukla alkol ve obeziteyle ilişkilendirilen yağlı karaciğer hastalığı, artık ne alkol kullanan ne de aşırı kilo sorunu yaşayan bireylerde de yaygın görülmeye başladı.

90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var - 1

Bunun ardındaki en önemli nedenin modern beslenme alışkanlıkları olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, karaciğer gereksiz yüklerle boğuşurken aslında ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalıyor.

İyi haber ise şu: Yağlı karaciğer hastalığı doğru beslenme düzenlemeleriyle 90 gün içinde tersine çevrilebiliyor. İşte uzmanların önerdiği 6 adım:

SAĞLIK HABERLERİ

90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var - 2

1. ŞEKER TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Uzmanlar, şekerin sadece kilo artışına değil, doğrudan karaciğerde yağ birikimine yol açtığını belirtiyor. Özellikle fruktoz içeren paketli meyve suları, aromalı yoğurtlar ve “sağlıklı” diye bilinen şuruplar risk oluşturuyor. Lifli tam meyveler ise karaciğer için çok daha faydalı.

90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var - 3

2. GÜNLÜK LİF TÜKETİMİ

Lifin yalnızca sindirime yardımcı olmadığına dikkat çekiliyor. İnsülin duyarlılığını artıran, iltihabı azaltan ve fazla hormonların atılmasını sağlayan lif; yağlı karaciğerin gerilemesinde kritik rol oynuyor. Keten tohumu, chia tohumu, mercimek ve brokoli öne çıkan besinler arasında.


90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var - 4

3. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Her yağın zararlı olmadığına değinen uzmanlar, özellikle omega-3 yağ asitlerinin karaciğerdeki yağlanmayı azalttığını ifade ediyor. Somon gibi yağlı balıklar, ceviz ve keten tohumu yağı önerilen kaynaklar arasında yer alıyor.

4. POLİFENOLLARİN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Bitkisel kaynaklı polifenoller, karaciğerdeki oksidatif stresi azaltarak insülin direncini iyileştiriyor. Yaban mersini, zeytinyağı, nar, matcha ve zerdeçal bu etkiyi sağlayan besinler arasında.

90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var - 5

5. KARACİĞERİN BİYOLOJİK SAATİ

Gece geç saatlerde yemek yemenin karaciğerin onarım sürecini engellediği belirtiliyor. Uzmanlar, yatmadan en az 2-3 saat önce besin alımının kesilmesi gerektiğini vurguluyor.

6. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Diyet veya “az yağlı” olarak sunulan paketli gıdaların çoğunun karaciğere zarar veren katkı maddeleri içerdiği hatırlatılıyor. Yerine doğal kuruyemişler, taze meyveler veya haşlanmış baklagillerin tercih edilmesi öneriliyor.

90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var - 6


Karaciğer sağlığı, sadece alkol veya kilo ile ilgili değil. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla karaciğerin kendini kısa sürede onarabileceği ve yağlanmanın geri çevrilebileceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER