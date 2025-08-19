90 günde yağlı karaciğer sorununu tersine çeviriyor: 6 kural var
Uzmanlar, karaciğerin genellikle göz ardı edilen bir organ olduğunu, ancak sorun çıktığında ciddi belirtilerle kendini gösterdiğini vurguluyor. Bugüne dek çoğunlukla alkol ve obeziteyle ilişkilendirilen yağlı karaciğer hastalığı, artık ne alkol kullanan ne de aşırı kilo sorunu yaşayan bireylerde de yaygın görülmeye başladı.
Bunun ardındaki en önemli nedenin modern beslenme alışkanlıkları olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, karaciğer gereksiz yüklerle boğuşurken aslında ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalıyor.
İyi haber ise şu: Yağlı karaciğer hastalığı doğru beslenme düzenlemeleriyle 90 gün içinde tersine çevrilebiliyor. İşte uzmanların önerdiği 6 adım: