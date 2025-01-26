91 yaşındaki adam hiç tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş
Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin altın kurallarından biri beslenme. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etkiler bırakır. Vücudu korumak ve hastalıklara karşı dirençli olmak için sağlıklı besinler tüketmeniz gerekir. Sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaşımlar yapan ve yaşlanmaya meydan okuyan 91 yaşındaki Robert Eddison, uzun yaşamak için iki şeyden uzak durduğunu açıklıyor.
Uzun ve sağlıklı bir yaşam genetik faktörler, yaş ve cinsiyete bağlı olabilir. Ancak ömrü uzatmanın ve sağlıklı yaşamanın en kolay yollarından biri sağlıklı beslenme. Sağlıklı ve dengeli beslenerek vücudunuzu daha kolay koruyabilirsiniz.