91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin altın kurallarından biri beslenme. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etkiler bırakır. Vücudu korumak ve hastalıklara karşı dirençli olmak için sağlıklı besinler tüketmeniz gerekir. Sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaşımlar yapan ve yaşlanmaya meydan okuyan 91 yaşındaki Robert Eddison, uzun yaşamak için iki şeyden uzak durduğunu açıklıyor.

91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 1

Uzun ve sağlıklı bir yaşam genetik faktörler, yaş ve cinsiyete bağlı olabilir. Ancak ömrü uzatmanın ve sağlıklı yaşamanın en kolay yollarından biri sağlıklı beslenme. Sağlıklı ve dengeli beslenerek vücudunuzu daha kolay koruyabilirsiniz.


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91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 2

TikTok'ta @roberteddisonofficial hesabından paylaşımlarda bulunan Eddison, genetik faktörlerin önemli olduğunu kabul etse de, "yaşam tarzının büyük bir rol oynadığını" söylüyor. Peki Eddison'un uzun yaşam sırrı ne?


91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 3

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUYOR

Eddison, "ultra işlenmiş" gıdalardan uzak durduğunu belirtiyor. Britanya Kalp Vakfı (British Heart Foundation) ultra işlenmiş gıdaları şu şekilde tanımlıyor: "Bu tür gıdalar genellikle evde bulunmayan katkı maddeleri, koruyucular, emülgatörler, tatlandırıcılar ve yapay renkler gibi bileşenler içerir. Ayrıca genellikle uzun raf ömrüne sahiptirler."

91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 4

Ultra işlenmiş gıdalar arasında dondurma, salam, sosis, cips, seri üretim ekmek, bazı kahvaltılık gevrekler, bisküviler, gazlı içecekler, meyve aromalı yoğurtlar, hazır çorbalar ve alkollü içecekler yer alıyor.

Robert Eddison, "Beslenmemin çoğu doğal ve çiğ gıdalardan oluşuyor. Cips, kızartma ya da kola tüketmem. Ancak dondurmayı sevdiğimi itiraf ediyorum," dedi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yayımlanan bir makale, ultra işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlamanın faydalı olabileceğini öne sürüyor. 2024 Temmuz'da Amerikan Beslenme Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan bir araştırmaya göre, "Ultra işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet, yalnızca sağlıksız olmakla kalmayıp yaşam süresini de kısaltabilir."


91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 5

Araştırma, 50-71 yaş arası yarım milyondan fazla yetişkinin 23 yıl boyunca diyet ve sağlık durumunu inceleyen NIH-AARP Diyet ve Sağlık Çalışması'na dayanıyor.

Bulgular, ultra işlenmiş gıda tüketiminin yoğun olduğu kişilerin, kalp hastalığı ve diyabet gibi sebeplerle ölüm riskinin %10 daha fazla olduğunu gösterdi. Ayrıca bu kişilerin, daha düşük kaliteli bir diyete ve daha yüksek bir vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olduğu gözlemlendi.


91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 6

KİLOSUNU SABİT TUTUYOR, DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR

Eddison, yalnızca doğal ve çiğ gıdalarla beslenmekle kalmayıp, kilosunu sabit tuttuğunu ve diyetini bu doğrultuda yönettiğini ifade ediyor. Ayrıca 30'lu yaşlarından itibaren her gün düzenli egzersiz yaptığını belirtiyor.


91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 7

The Lancet'te yayımlanan "Uzun Yaşam Süresini Etkileyen Kritik Faktörler" başlıklı makaleye göre, olumlu yaşam tarzı değişiklikleri yapmak oldukça etkili.

Uzmanlar, "Aşırı alkol, uyuşturucu ve tütün kullanımı organizma üzerinde toksik sonuçlar doğurarak ciddi hastalık riskini büyük ölçüde artırır," diyor.

91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 8

Makale, özellikle sağlıksız yağlar, rafine şeker ve yapay katkı maddelerinin aşırı tüketimine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, aktif bir yaşam tarzının önemi de vurgulanıyor. The Lancet Health Longevity'ye göre aktif bir yaşam tarzı fiziksel, zihinsel ve sosyal aktiviteleri kapsıyor ve bu, beyin fonksiyonları için sosyal bağlantıların önemine işaret ediyor.

91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş - 9

Uzmanlar, uzun yaşam için işlenmiş gıdalar yerine doğal ve sağlıklı gıdaları tercih etmenin kritik olduğunu belirtiyor. Kendi sağlığınız ve uzun yaşam konusunda endişeleriniz varsa bir doktora danışmanız tavsiye edilir.

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