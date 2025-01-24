91 yaşındaki adam tüketmediği besinleri açıkladı: Uzun ömrünü 2 şeye borçluymuş

Araştırma, 50-71 yaş arası yarım milyondan fazla yetişkinin 23 yıl boyunca diyet ve sağlık durumunu inceleyen NIH-AARP Diyet ve Sağlık Çalışması'na dayanıyor.



Bulgular, ultra işlenmiş gıda tüketiminin yoğun olduğu kişilerin, kalp hastalığı ve diyabet gibi sebeplerle ölüm riskinin %10 daha fazla olduğunu gösterdi. Ayrıca bu kişilerin, daha düşük kaliteli bir diyete ve daha yüksek bir vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olduğu gözlemlendi.





