ABD'de ameliyat skandalı: Beyin ölümü gerçekleşen adam organ nakli sırasında uyandı!
ABD'de akılalmaz bir ameliyat skandalı yaşandı. Anthony Thomas TJ Hoover II isimli adamın beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Ancak 36 yaşındaki adam , bağış için organları alınacağı sırada uyandı.
ABD'nin Kentucky Eyaleti'nde 36 yaşındaki Anthony Thomas ‘TJ’ Hoover II adam, aşırı dozda uyuşturucu etkisiyle hastaneye kaldırıldı.
Ailesinin medya kuruluşlarına yaptığı açıklamaya göre, Hoover kalp krizi geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti.