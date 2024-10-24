ABD'de ameliyat skandalı: Beyin ölümü gerçekleşen adam organ nakli sırasında uyandı!

ABD'de akılalmaz bir ameliyat skandalı yaşandı. Anthony Thomas TJ Hoover II isimli adamın beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Ancak 36 yaşındaki adam , bağış için organları alınacağı sırada uyandı.

ABD'de ameliyat skandalı: Beyin ölümü gerçekleşen adam organ nakli sırasında uyandı! - 1

ABD'nin Kentucky Eyaleti'nde 36 yaşındaki Anthony Thomas ‘TJ’ Hoover II adam, aşırı dozda uyuşturucu etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

Ailesinin medya kuruluşlarına yaptığı açıklamaya göre, Hoover kalp krizi geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti.

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'de ameliyat skandalı: Beyin ölümü gerçekleşen adam organ nakli sırasında uyandı! - 2

Doktorlar, hastanın hiçbir refleksi olmadığını ve beyin aktivitesi göstermediğini bildirdi. Ancak, kız kardeşi, ameliyata giderken kardeşinin gözlerini açtığını söyledi. Sağlık çalışanları bu durumu bir refleks olarak değerlendirdi.

ABD'de ameliyat skandalı: Beyin ölümü gerçekleşen adam organ nakli sırasında uyandı! - 3

AĞLAMAYA BAŞLADI

Hoover'ın organlarının alınması için ameliyata alınmasından yaklaşık bir saat sonra bir doktor dışarı çıktı ve Hoover'ın "hazır olmadığını" açıkladı.

ABD merkezli National Public Radyo, Hoover'ın ameliyat masasında "debelenmeye" başladığını ve "görünür şekilde ağlamaya" başladığını söyledi.

ABD'de ameliyat skandalı: Beyin ölümü gerçekleşen adam organ nakli sırasında uyandı! - 4

Kız kardeşi Rhorer, kardeşine eve götürülmesi gerektiğinin söylendiğini ancak yaşam umudunu çok fazla beslememesi gerektiğini aktardı.

Şu anda Hoover, yürüme ve konuşma gibi konularda zorluk çekiyor. 

Eyalet başsavcılığının yanı sıra organ tedarikini denetlemeye yardımcı olan federal bir kurumun Hoover'ın davasını araştırdığı bildirdi.

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