ABD’de ikinci bir şirket corona virüse karşı aşı çalışmalarında insan testlerine başladı

ABD'de Bill ve Melinda Gates Vaktı tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals’ın geliştirdiği ikinci corona virüs aşının insan testleri başladı. Enjeksiyonlar, ABD’nin aşı için insan testlerine ilk başlayan Moderna’nınkinin aksine, kas içi yerine yerine deri altına uygulanıyor. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte ediliyor.

ABD’DE BİLL GATES TARAFINDAN FONLANAN İKİNCİ BİR ŞİRKET CORONA VİRÜSE KARŞI AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI