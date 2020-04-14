ABD’de ikinci bir şirket corona virüse karşı aşı çalışmalarında insan testlerine başladı

ntv.com.tr 14.04.2020 - 15:41 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 16:13
ABD'de Bill ve Melinda Gates Vaktı tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals’ın geliştirdiği ikinci corona virüs aşının insan testleri başladı. Enjeksiyonlar, ABD’nin aşı için insan testlerine ilk başlayan Moderna’nınkinin aksine, kas içi yerine yerine deri altına uygulanıyor. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte ediliyor.
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Missouri eyaletindeki Kansas City'de testlere katılan 40 gönüllüden biri, potansiyel aşının cilt testi gibi hissetirdiğini söyledi.
Şirketin farmasötik araştırmalar merkezinden Dr. John Ervin Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bu şimdiye kadar yaptığımız en önemli çalışma. İnsanlar testlere katılmak için kapılarda kuyruk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Çalışma süresince her gönüllüye, Kansas City araştırma laboratuvarında ve Pennsylvania Üniversitesi'nde dört hafta arayla iki doz deneysel aşı (kod adı INO-4800) verilecek.
Inovio Pharmaceuticals’ın Çin’de benzer bir çalışmaya başlamak için ülkedeki araştırmacılar da iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sonuçları başarı olursa dünya çapındaki laboratuvarlarda binlerce potansiyel aşı üretilmesi bekleniyor.
Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan "Moderna" ilaç şirketi, Çin'in corona virüsün genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı. Ardından 17 Mart'ta Seattle’daki Kaiser Permanente araştırma merkezinde dört gönüllüye aşı yapıldı. Bu araştırmaya katılanların yaklaşık üçte ikisine gerekli dozun birincisi verildi.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direkterö, Dr Anthony Fauci, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yaptığı açıklamada, "İyi olan bir sürü adayımız olması" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü ise geçen gün yaptığı açıklamada, dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını ve bu çalışmalardan üçünün insanlı testlere başladığını duyurmuştu. İnsan testlerine başlayan kuruluşlar arasında ABD'li Moderna ve Inovio Pharmaceuticals ile Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve CanSino Biologics şirketi yer alıyor.
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