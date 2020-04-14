ABD’de ikinci bir şirket corona virüse karşı aşı çalışmalarında insan testlerine başladı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 2 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini aşarken, bilim insanları aşı çalışmlarına hız kesmeden devam ediyor. Bill Gates tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals’in corona virüse karşı hazırladığı aşının insan testlerine başlandı. Aşının diğerlerinden farklı olarak kas yerine derialtına enjekte edildiği belirtildi.

ntv.com.tr 14.04.2020 - 15:41 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 16:13

ABD'de Bill ve Melinda Gates Vaktı tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals’ın geliştirdiği ikinci corona virüs aşının insan testleri başladı. Enjeksiyonlar, ABD’nin aşı için insan testlerine ilk başlayan Moderna’nınkinin aksine, kas içi yerine yerine deri altına uygulanıyor. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte ediliyor.

ABD’DE BİLL GATES TARAFINDAN FONLANAN İKİNCİ BİR ŞİRKET CORONA VİRÜSE KARŞI AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

"CİLT TESTİ GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Missouri eyaletindeki Kansas City'de testlere katılan  40 gönüllüden biri, potansiyel aşının cilt testi gibi hissetirdiğini söyledi.  

Şirketin farmasötik araştırmalar merkezinden Dr. John Ervin Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bu şimdiye kadar yaptığımız en önemli çalışma. İnsanlar testlere katılmak için kapılarda kuyruk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Çalışma süresince her gönüllüye, Kansas City araştırma laboratuvarında ve Pennsylvania Üniversitesi'nde dört hafta arayla iki doz deneysel aşı (kod adı INO-4800) verilecek.

Inovio Pharmaceuticals’ın Çin’de benzer bir çalışmaya başlamak için ülkedeki araştırmacılar da iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sonuçları başarı olursa dünya çapındaki laboratuvarlarda binlerce potansiyel aşı üretilmesi bekleniyor.

 

İNSAN TESTLERİNE GEÇEN AY BAŞLANDI

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan "Moderna" ilaç şirketi, Çin'in corona virüsün genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı. Ardından 17 Mart'ta Seattle’daki Kaiser Permanente araştırma merkezinde dört gönüllüye aşı yapıldı. Bu araştırmaya katılanların yaklaşık üçte ikisine gerekli dozun birincisi verildi.

CORONA VİRÜS AŞISININ DENENDİĞİ İLK KİŞİ KONUŞTU

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direkterö,  Dr Anthony Fauci, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yaptığı açıklamada, "İyi olan bir sürü adayımız olması" dedi.

DÜNYA GENELİNDE 70 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü ise geçen gün yaptığı açıklamada, dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını ve bu çalışmalardan üçünün insanlı testlere başladığını duyurmuştu. İnsan testlerine başlayan kuruluşlar arasında ABD'li Moderna ve  Inovio Pharmaceuticals ile Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve CanSino Biologics şirketi yer alıyor.

DSÖ AÇIKLADI: CORONA VİRÜSTE 70 AŞI ÇALIŞMASINDAN 3'Ü UMUT VERİCİ

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER