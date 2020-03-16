ABD'de ilk aşı test ediliyor (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 16.03.2020 - 06:39 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 06:42
Corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken, birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.
Umut verici son haber ABD'den geldi. Geliştirilen bir Covid-19 aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği açıklandı.
Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.
Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.
Yetkililer, corona virüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.
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Ölümcül virüs Avrupa'da yayılıyor. Ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Kıtada can kaybı 2 bini buldu, toplam vaka sayısı ise 50 bini geçti.
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