ABD'de ilk aşı test ediliyor (Corona virüste son durum)

Dünyada virüs salgınında ölü ve vaka sayıları artıyor. Son verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini, vaka sayısı ise 162 bini aştı. Türkiye'deki vaka sayısı da 18'e yükseldi. ABD'de geliştirilen corona virüs aşısının bugün ilk kez test edileceği açıklandı. İşte dünyayı aran salgında son durum...

ntv.com.tr 16.03.2020 - 06:39 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 06:42

Corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken, birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Umut verici son haber ABD'den geldi. Geliştirilen bir Covid-19 aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği açıklandı. 

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi. 

Yetkililer, corona virüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti. 

ABD'DEKİ TÜRK DOKTOR AŞIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Türkiye’de vaka sayısı 18’e yükseldi. HABERE GİT

Ölümcül virüs Avrupa'da yayılıyor. Ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Kıtada can kaybı 2 bini buldu, toplam vaka sayısı ise 50 bini geçti.

Avrupa'da en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan İtalya'da, dün 368 kişi daha hayatını kaybetti. HABERE GİT
İtalya'dan sonra en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü İspanya da teyakkuza geçti. Ülkede 15 günlük OHAL ilan edildi.
Yunanistan'da dün 1 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkedeki ölü sayısı 4'e çıktı.
İran'da son 24 saatte 113 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı 724'e yükseldi.

Guatemala'da ilk ölüm gerçekleşti.

Lübnan ve Peru, corona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden ülkeler arasına katıldı. 

Çekya'da zorunlu durumlar haricinde hareket kısıtlaması getirildi.

Suudi Arabistan, sağlık ve güvenlik dışındaki tüm devlet kurumlarındaki çalışmaları 16 gün boyunca askıya aldı.

Venezuela'da başkent Caracas ve 6 eyalet karantina bölgesi ilan edildi. 

Kolombiya'da başka ülke vatandaşlarının ülkeye girişi 14 Nisan'a kadar durduruldu.

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