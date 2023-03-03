ABD’de tüp bebek merkezinde bir kadına kanser genli embriyo nakledildi

Medical Daily'nin haberine göre, California eyaletinin Pasadena şehrinde kanser geni taşıyan ve doğacak çocuklarında da aynı sağlık sorunu ile karşılaşmak istemedikleri için Huntington Üreme Merkezine (HRC) başvuran Jason ve Melissa Diaz çifti bir "yanlışlığın" kurbanı oldu.