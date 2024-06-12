ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor
Sağlıklı bir yaşam sürmek için vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeniz gerekir. Su, bir yaşam kaynağıdır ve vücut için sayısız faydası bulunur. Ancak ABD'de yapılan bir araştırma fazla su tüketiminin bilinenin aksine zararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Özellikle de egzersiz sırasında içilen suyun ölüme bir götürebileceği ortaya çıktı. Peki, su içmenin zararı var mı? İşte yanıtı...
Vücudun dengesini korumak için su içmek önemlidir. Su tüketimi vücudun ve organların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Yeterli miktarda su tüketimi cildin sağlıklı ve nemli kalmasını destekler. Susuz kalan cilt olduğunda daha cansız ve yaşlı görünür.