ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek için vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeniz gerekir. Su, bir yaşam kaynağıdır ve vücut için sayısız faydası bulunur. Ancak ABD'de yapılan bir araştırma fazla su tüketiminin bilinenin aksine zararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Özellikle de egzersiz sırasında içilen suyun ölüme bir götürebileceği ortaya çıktı. Peki, su içmenin zararı var mı? İşte yanıtı...

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 1

Vücudun dengesini korumak için su içmek önemlidir. Su tüketimi vücudun ve organların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Yeterli miktarda su tüketimi cildin sağlıklı ve nemli kalmasını destekler. Susuz kalan cilt olduğunda daha cansız ve yaşlı görünür.

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ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 2


Bunun yanı sıra sağlıklı bir sindirim için de su içmek önemlidir. Bağırsak sağlığını korumak ve vücutta biriken ödem ve toksini atmak için her gün 8-10 bardak su içmeyi önemsemelisini.z

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 3

Yeterli miktarda su içmek, böbreklerin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve idrar oluşumunu teşvik eder. Bu da böbrek taşı riskini azaltabilir. Tok hissetmenize yardımcı olabilir, böylece daha az yemek yiyebilir ve dolayısıyla kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 4


Bu nedenlerden dolayı, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Ancak, her bireyin su ihtiyacı farklıdır, bu nedenle kişisel ihtiyaçlarınıza uygun su tüketim miktarını belirlemek önemlidir. ABD'de su tüketimiyle ilgili yapılan bir araştırma bilinmeyen gerçeği ortaya çıkardı. Özellikle de vücudu çalıştıran spor gibi aktivileri yaparken su tüketmek sağlık için ciddi risk oluşturuyor.

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 5

Spor yaparken su içerek vücutta su kaybının önlenmesi gerektiği inancı oldukça yaygın. Ancak ABD'li araştırmacılar spor sırasında aşırı su içilmesinin ölüme dahi yol açabileceği konusunda uyarıyor.

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 6

ABD'de düzenlenen Spor Sağlığı Paneli'ne katılan bir grup doktor, spor sağlığı uzmanı, kondisyoner ve akademisyen, yayınladıkları bildiride "Spor yaparken aşırı su tüketimi sadece eski bir inanış değil, aynı zamanda oldukça da tehlikeli" ifadelerini kullandı.

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 7

Spor yapan kişilerin sadece susadıkları zaman su içmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aşırı su tüketimi nedeniyle spor esnasında kandaki sodyum seviyesinin düştüğü ve kişilerin hiponatremiye girebileceğini ifade ediyor.

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 8


En az 14 sporcunun egzersiz sırasında aşırı su içtikleri için hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada aşırı su tüketiminin vücutta yarattığı sorunlar şöyle açıklanıyor:

"Gereğinden fazla su içilince kanda sodyum azalıyor. Böbreklerde çok fazla sıvının birkmesinin ardından vücuttaki hücreler aşırı sıvıyı depolamaya gayret etmeye başlıyor. Bu da vücudun farklı yerlerinde ödemlere neden oluyor. Beyinde oluşabilecek ödemler ise komaya hatta ölüme dahi yol açabiliyor."

ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 9

İŞTE AŞIRI SU TÜKETİMİNİN BİLİNMEYEN ZARARLARI

Fazla su içmenin zararları hakkında genellikle pek konuşulmaz çünkü vücut için çok fazla su genellikle zarar vermez. Ancak, aşırı miktarda su tüketiminin hiponatremi olarak adlandırılan bir duruma neden olabileceği bilinmektedir. Hiponatremi, vücuttaki sodyum seviyelerinin düşük olması durumudur. Bu durum, özellikle çok fazla su içen sporcular ve aşırı terleme sonucu sodyum kaybı yaşayan bireylerde ortaya çıkabilir. Hiponatremi ciddi bir durum olup, baş ağrısı, halsizlik, kusma, kas krampları, hatta bilinç kaybı gibi belirtilere neden olabilir.


ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor - 10

Bununla birlikte, normalde sağlıklı bir kişi için, vücudun ihtiyacı olan su miktarını içmek zararlı değildir. Ancak, aşırı miktarda su içmek ve normalden çok daha fazla su tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, vücudun ihtiyacı olan su miktarını içmek önemlidir, ancak aşırıya kaçmamak da önemlidir. Ayrıca, bireyin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna, fiziksel aktivitesine ve çevresel koşullara bağlı olarak su ihtiyacı değişebilir.

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