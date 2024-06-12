ABD'de yapılan araştırma şaşırttı! Faydası saymakla bitmiyor ama fazlası ölüme götürüyor

İŞTE AŞIRI SU TÜKETİMİNİN BİLİNMEYEN ZARARLARI

Fazla su içmenin zararları hakkında genellikle pek konuşulmaz çünkü vücut için çok fazla su genellikle zarar vermez. Ancak, aşırı miktarda su tüketiminin hiponatremi olarak adlandırılan bir duruma neden olabileceği bilinmektedir. Hiponatremi, vücuttaki sodyum seviyelerinin düşük olması durumudur. Bu durum, özellikle çok fazla su içen sporcular ve aşırı terleme sonucu sodyum kaybı yaşayan bireylerde ortaya çıkabilir. Hiponatremi ciddi bir durum olup, baş ağrısı, halsizlik, kusma, kas krampları, hatta bilinç kaybı gibi belirtilere neden olabilir.





