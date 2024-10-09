ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğada bulunan sağlıklı sebzeleri tüketmeniz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, beslenme üzerine yaptığı çalışmalarında bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini öneriyor. Akciğeri temizleyen, bağırsak sağlığını koruyan ve kanserli hücrelerde bile yıkıcı etkiye sahip bir sebze var ki, vücut üzerindeki sayısız faydasıyla tam bir şifa deposu.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 1

Dünya Sağlık Örgürü bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini öneriyor. ABD'de yapılan bir çalışmada dünyanın en sağlıklı sebzelerinin hangileri olduğu belirlendi.

Bu araştırmanın listesinde bol lif kaynağı olan ve içerisinde kalsiyumun, proteinin, A, B12 ve D vitaminlerinin yer aldığı bir sebze var ki insan sağlığı üzerinde muhteşem faydalar sağlıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 2

Amerika Birleşik Devletleri'nin William Paterson Üniversitesi, 41 sebze ve meyveyi besin değerleri bakımından sıralandırdı. Lif, potasyum, protein, kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler, meyvelere açık ara fark attı. Zirvede ise, sürpriz bir sebze var. Tere 100 üzerinden 100 alarak en faydalı sebze seçildi.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 3

Tereyi, Çin marulu, pazı, pancar yaprağı, ıspanak ve hindiba takip etti. Araştırmacılar besin değerlerini bilerek tüm sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 4


Sağlığa en faydalı sebzeler arasında yer alan tere, içeriğindeki mineraller sayesinde kadınlarda adet döngüsünü düzenliyor. Bol miktarda içerdiği demir ve protein sayesinde emziren annelerin sütünün artırıyor. Yine doğumun ardından terenin bol tüketilmesi birçok uzman tarafından annelere önerilir.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 5

KANI VE BAĞIRSAKLARI TEMİZLİYOR

Tere tüketimi vücuttaki kirli kadını temizlenmesine yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin çalışması üzerinde de etkili olan tere, kabızlık problemi yaşayanlar için adeta bir müshil ilacı görevi görüyor.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 6

Kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulmak için tere tüketmeye başlayabilirsiniz. Terenin tohumları ve balın karıştırılmasıyla hazırlanan kür ise dizanteri hastalığının tedavisinde oldukça etkilidir.

Terenin tohumları tüketilmeden evvel suda kaynatılarak inceltilmelidir. Bağırsakları hareketlendiren tere, bağırsakları temizleyerek bağırsak sağlığına çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bağırsakların hareketli olması ise çok daha rahat kilo verilmesini sağlamaktadır.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 7

İDRAR SÖKÜCÜ

Tere, en etkili idrar sökücü doğal ürünlerden biri. Böbrekleri temizleyen ve böbrek taşı oluşumunu engelleyen tere, bağırsakardaki parazitleri de hızlı bir şekilde dönüştürüyor.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 8

KANSERLİ HÜCRELERE YIKICI ETKİ 

Terenin tohumları, kanser hastalığının baş sebebi serbest radikallerle etkili bir şekilde savaşan antioksidanları içeriğinde barındırmaktadır. Bu antioksidanlar aynı zamanda dokularda kanserli hücrelerin neden olduğu zararlı etkileri yok ederek kanserli hücrelerin yıkıcı etkilerini azaltmaktadır.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 9

CİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Tere karaciğerin fonksiyonlarını artırarak toksinleri atmasına yardımcı olur. Bu nedenle sigarayı bıraktıktan sonra tüketilmesi de yerinde olacaktır.

ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor - 10

ÖKSÜRÜK, BRONŞİT VE ASTIM HASTALIKLARINA İYİ GELEBİLİR

Tere tüketimi öksürük, bronşit ve astım gibi sağlık problemlerinin tedavisinde de kullanılabilir. Tere ayrıca nefes darlığına da iyi gelir. Şiddetli öksürüğün hafiflemesine yardımıc olur. Terenin akciğere faydaları çok fazladır. Bu sebeple akciğer rahatsızlığı çekenlerin ve sigara kullananların tere tüketmesi tavsiye edilir.

NOT: Terenin faydaları saymakla bitmiyor ancak yine de beslenme listenize dahil etmeden önce bir uzmana danışın.

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