ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor

ÖKSÜRÜK, BRONŞİT VE ASTIM HASTALIKLARINA İYİ GELEBİLİR

Tere tüketimi öksürük, bronşit ve astım gibi sağlık problemlerinin tedavisinde de kullanılabilir. Tere ayrıca nefes darlığına da iyi gelir. Şiddetli öksürüğün hafiflemesine yardımıc olur. Terenin akciğere faydaları çok fazladır. Bu sebeple akciğer rahatsızlığı çekenlerin ve sigara kullananların tere tüketmesi tavsiye edilir.

NOT: Terenin faydaları saymakla bitmiyor ancak yine de beslenme listenize dahil etmeden önce bir uzmana danışın.