ABD'li araştırmacılar dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı: Vücudu baştan aşağı temizliyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğada bulunan sağlıklı sebzeleri tüketmeniz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, beslenme üzerine yaptığı çalışmalarında bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini öneriyor. Akciğeri temizleyen, bağırsak sağlığını koruyan ve kanserli hücrelerde bile yıkıcı etkiye sahip bir sebze var ki, vücut üzerindeki sayısız faydasıyla tam bir şifa deposu.
Dünya Sağlık Örgürü bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini öneriyor. ABD'de yapılan bir çalışmada dünyanın en sağlıklı sebzelerinin hangileri olduğu belirlendi.
Bu araştırmanın listesinde bol lif kaynağı olan ve içerisinde kalsiyumun, proteinin, A, B12 ve D vitaminlerinin yer aldığı bir sebze var ki insan sağlığı üzerinde muhteşem faydalar sağlıyor.