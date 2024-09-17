ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor
Gerekli tüm besinleri içeren doğru diyeti yapmak, kronik hastalıklar için risk faktörlerini kontrol altında tuttuğu için genel sağlığınızda büyük fark yaratabilir. Öte yandan, düşük lifli ve doymuş ve trans yağ oranı yüksek bir diyet, damarlarda yağ birikmesine ve kalp krizi ve felç riskini artırabilen bir durum olan yüksek kolesterole veya hiperlipidemiye yol açabilir.
Kolesterol, çeşitli vücut fonksiyonlarını destekler. Ancak, çok fazlası ölümcül olabilir ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilmelidir.
Kötü kolesterolü (LDL) ve trigliseritleri düşürmek için lif, vitamin, mineral ve iyi kolesterolü destekleyen belirli bileşikler açısından zengin bir diyet tüketilmelidir.
Sabahlarınıza besin dolu sebze suyuyla başlamak, kötü kolesterolü ortadan kaldırmanıza ve kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.
İşte bazı sağlıklı seçenekler: