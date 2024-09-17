ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor

ISPANAK SUYU

Ispanak suyunu düzenli olarak içmek vücudun LDL kolesterolünden kurtulmasına yardımcı olabilir. Ispanak ayrıca kan damarlarını genişletmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilen doğal nitratlar açısından da zengindir. Ayrıca lif, demir, A vitamini, zeaksantin ve lutein gibi antioksidanlarla doludur. Ispanak, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum, magnezyum ve folat gibi besinler açısından zengindir. Ispanak suyu, görmeyi iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Ayrıca göz şişkinliğini ve iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir.