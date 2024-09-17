ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor

Gerekli tüm besinleri içeren doğru diyeti yapmak, kronik hastalıklar için risk faktörlerini kontrol altında tuttuğu için genel sağlığınızda büyük fark yaratabilir. Öte yandan, düşük lifli ve doymuş ve trans yağ oranı yüksek bir diyet, damarlarda yağ birikmesine ve kalp krizi ve felç riskini artırabilen bir durum olan yüksek kolesterole veya hiperlipidemiye yol açabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 1

Kolesterol, çeşitli vücut fonksiyonlarını destekler. Ancak, çok fazlası ölümcül olabilir ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilmelidir.

Kötü kolesterolü (LDL) ve trigliseritleri düşürmek için lif, vitamin, mineral ve iyi kolesterolü destekleyen belirli bileşikler açısından zengin bir diyet tüketilmelidir.

Sabahlarınıza besin dolu sebze suyuyla başlamak, kötü kolesterolü ortadan kaldırmanıza ve kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

İşte bazı sağlıklı seçenekler:

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ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 2

DOMATES SUYU

Sabahları bir bardak domates suyu içmek oldukça nemlendirici olabilir ve size enerji dolu bir başlangıç ​​sağlayabilir. Domatesler antioksidanlar, vitaminler, potasyum ve lif açısından zengindir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 3

Likopen adı verilen ve lipid seviyelerini iyileştirebilen ve LDL kolesterolü düşürebilen bir bileşik açısından zengindirler. Domatesler sıkıldığında likopen içeriği artar ve bu da bu içeceği kolesterolü düşürmek için olmazsa olmaz hale getirir. Ayrıca domateslerdeki lif, LDL kolesterolü ortadan kaldırmak için idealdir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 4

PANCAR SUYU

Bu, sahip olduğu besin zenginliği nedeniyle her sağlıklı yaşam tutkununun yemin ettiği meyve suyudur. Pancar, lif, folat, manganez, potasyum, demir ve C vitamini gibi bir dizi besin deposudur. Yüksek nitrat içeriği kötü kolesterol seviyelerini düşürmede rol oynayabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 5

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek lifli yiyecekler diyet yağını ve kolesterolü düşürebilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 6

HAVUÇ SUYU

Havuç suyu, besleyici özellikleriyle yaygın olarak bilinir. Bu suyu günlük olarak içmek, kolesterol seviyelerini düşürmede çok etkili olabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 7

Beta-karoten gibi karotenoidler açısından zengin olan havuç suyunun düzenli olarak içilmesi, kolesterol emilimini değiştirebilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir, sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar göstermektedir. Havuçlar ayrıca lif, K1 vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 8

ISPANAK SUYU

Ispanak suyunu düzenli olarak içmek vücudun LDL kolesterolünden kurtulmasına yardımcı olabilir. Ispanak ayrıca kan damarlarını genişletmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilen doğal nitratlar açısından da zengindir. Ayrıca lif, demir, A vitamini, zeaksantin ve lutein gibi antioksidanlarla doludur. Ispanak, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum, magnezyum ve folat gibi besinler açısından zengindir. Ispanak suyu, görmeyi iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Ayrıca göz şişkinliğini ve iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 9

ÇEMEN OTU SUYU

Çemen otu, LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve kolesterol üretimini önlemeye yardımcı olabilecek çözünür lif içerir. Çalışmalara göre çemen otu takviyesi lipit profilini önemli ölçüde iyileştirebilir. Lif açısından zengin olan çemen otu veya methi, potasyum, fosfor, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 10

KAVUN SUYU

Kahvaltılarında lezzetli meyve suları arayan kişiler için popüler bir seçim olmasa da, acı kavun yüksek kolesterol seviyelerini yönetmede çok etkili olabilir. Hayvan çalışmalarına göre acı kavun suyunun kötü kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir. Acı kavun suyunda, cömert miktarda kalsiyum ve demirin yanı sıra lif, antioksidanlar, C vitamini, A vitamini ve E vitamini bulunur.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Damarlarda biriken yağı temizliyor! Sabahları 1 bardak içmek kalbi güçlendiriyor - 11

ÖNEMLi! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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