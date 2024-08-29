ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi?

KALİTELİ UYKU SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Hafta sonu uyku eksikliğini telafi etmek faydalı olabilirken, iyi uyku hijyeninin yerini tutmaz. Ulusal Sağlık Enstitüsü, sağlıklı uykunun yalnızca yeterli süreyi değil, aynı zamanda yüksek kaliteli, onarıcı uykuyu ve tutarlı bir uyku programını da içerdiğini vurguluyor.



Geceleri 7-9 saat uyumayı hedeflemek hala hedef olmalı ve genel refahı destekleyen düzenli bir uyku düzeni oluşturmaya odaklanılmalıdır.

Hafta sonu telafilerle bile tutarlı kötü uyku, kalp hastalığı da dahil olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ara sıra hafta sonu uyumak faydalı olsa da, hafta boyunca düzenli bir uyku programına öncelik vermek çok önemlidir.