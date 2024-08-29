ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi?

Hafta içi iş ya da okul nedeniyle erken saatlerde uyananlar genellikle cumartesi pazar günleri daha geç uyanmayı tercih ediyor. Bu şekilde hafta içi kaybettikleri uykuyu telafi ediyorlar. Uykuyla ilgili yapılan yeni bir çalışmada herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? İşte yanıtı.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 1

Aramızdan herhangi birini seçerseniz ortak bir nokta göreceksiniz; her gece önerilen 7-9 saatlik uykuyu alma mücadelesi. İster iş, ister okul veya diğer yükümlülükler nedeniyle olsun, uyku genellikle arka planda kalır ve bizi hafta sonu yorgun ve uykusuz bırakır.

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 2

Kaybedilen uykuyu telafi etmek için birçok kişi Hafta Sonu Telafi Uykusu olarak bilinen şeye kendini kaptırır. Ancak hafta sonları uyumanın kalp sağlığınız üzerinde gerçekten olumlu bir etkisi olabilir mi? Son araştırmalar bunun tam da böyle olabileceğini öne sürüyor.

Uyku ile kalp sağlığı arasındaki bağlantı nedir?

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 3

Uyku, kardiyovasküler sağlık da dahil olmak üzere genel sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. Uyku eksikliği, yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet, obezite ve özellikle kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 4

Yeterince uyumadığımızda, vücudumuz stres hormonlarının seviyelerini artırarak tepki verir ve bu da kalp hastalığına yol açtığı bilinen bir etken olan iltihaplanmaya neden olabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 5

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir araştırma, yetersiz uykunun vücutta iltihaplanma tepkisini tetiklediğini göstermektedir. Bu iltihaplanma, kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi ve felç gibi ciddi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 6

Uyku sırasında solunumu bozan obstrüktif uyku apnesi gibi uyku bozuklukları, kalp üzerindeki baskıyı artırarak kalp yetmezliği riskini artırabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 7

Sleep Health'de yayınlanan bir çalışma, Hafta Sonu Telafi Uykusunun uyku yoksunluğuyla ilişkili riskleri azaltıp azaltamayacağını araştırdı. Çalışma özellikle hafta içinde altı saat veya daha az uyuyan ancak hafta sonu iki saat daha fazla uyuyarak bunu telafi eden bireylere baktı.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 8

Çalışma, bu bireylerin uyku eksikliğini telafi etmeyenlere kıyasla kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin daha düşük olduğunu buldu.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 9

Bulgular, hafta içi uyku eksikliğinin zararlı olduğunu, ancak hafta sonları ekstra uykuyla telafi etmenin kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 10

Bunun, hafta boyunca uyku eksikliğini telafi etmek için yalnızca hafta sonu uykusuna güvenmemiz gerektiği anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 11

KALİTELİ UYKU SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Hafta sonu uyku eksikliğini telafi etmek faydalı olabilirken, iyi uyku hijyeninin yerini tutmaz. Ulusal Sağlık Enstitüsü, sağlıklı uykunun yalnızca yeterli süreyi değil, aynı zamanda yüksek kaliteli, onarıcı uykuyu ve tutarlı bir uyku programını da içerdiğini vurguluyor.

Geceleri 7-9 saat uyumayı hedeflemek hala hedef olmalı ve genel refahı destekleyen düzenli bir uyku düzeni oluşturmaya odaklanılmalıdır.
Hafta sonu telafilerle bile tutarlı kötü uyku, kalp hastalığı da dahil olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ara sıra hafta sonu uyumak faydalı olsa da, hafta boyunca düzenli bir uyku programına öncelik vermek çok önemlidir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 12

UYKUNUN DİĞER FAYDALARI

Kalp sağlığının ötesinde, hafta sonu uykunuzu telafi etmenin başka olumlu etkileri de olabilir. İyileştirilmiş ruh hali, daha iyi bilişsel işlev ve azaltılmış stres seviyeleri, yeterli uyku almanın sağladığı faydalardan sadece birkaçıdır.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Hafta sonu geç uyanmak kalp krizini önler mi? - 13

Uyku, vücudun kendini onarması için bir zamandır, bu yüzden bu ekstra saatler genel olarak daha iyi zihinsel ve fiziksel sağlığa katkıda bulunabilir.

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