ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor

Avokado, genellikle meyve olarak sınıflandırılan, Meksika kökenli bir bitkidir. Bilimsel adı Persea americana olan avokado, yumuşak, yağlı bir meyve olarak bilinir. Avokadolar, içerdikleri sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller nedeniyle besleyici bir gıda olarak kabul edilir.