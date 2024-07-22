ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor

Sağlığını korumak, uzun yaşamak ve hastalıklar karşı dirençli olmak için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Doğal sebze ve meyveler, vücut sağlığınızın gelişimi için önemlidir. Son yılların özellikle diyet listelerinde sıklıkla yer alan popüler meyvesi avokado ile ilgili yapılan çalışmalar bilinmeye faydalarını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre her gün 1 tane avokado yemek vücuda pek çok fayda sağlıyor.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 1

Avokado, genellikle meyve olarak sınıflandırılan, Meksika kökenli bir bitkidir. Bilimsel adı Persea americana olan avokado, yumuşak, yağlı bir meyve olarak bilinir. Avokadolar, içerdikleri sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller nedeniyle besleyici bir gıda olarak kabul edilir.

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 2

Avokado, yeşil veya morumsu-kahverengi kabuğuyla dikkat çeker. İçindeki meyve eti, genellikle yeşilimsi veya sarımsı bir renge sahiptir ve genellikle çekirdeğin etrafında yer alır.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 3

Avokadolar genellikle salatalarda, sandviçlerde, guacamole gibi Meksika yemeklerinde ve hatta smoothie'lerde kullanılır. Ayrıca, sağlıklı yağları sayesinde ve doyurucu olmalarıyla da popülerdir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 4

Avokado ile ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırtt.  Penn State Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Janhavi J. Damani, Healio'ya yaptığı açıklamada, "Önceki çalışmalardan avokado tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini düşürdüğünü biliyoruz." dedi.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 5

Chicago'da düzenlenen Nutrition 2024 konferansında sunulan araştırma avokadonun vücuda sayısız fayda sağladığını ortaya çıkarıyor.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 6

Bu meyvenin meyvenin vücut ağırlığını olumsuz etkilemeden toplam kolesterolü ve LDL-C'yi azaltarak kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirebileceğini öne sürüyor.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 7

Mevcut çalışma için, araştırmacı ekibi, 6 ay boyunca günde bir avokado tüketmeleri gereken veya tipik beslenme düzenleri dışında ayda ikiden az avokado yemeleri için rastgele seçilen 1.000'den fazla katılımcıyı içeren bir analiz gerçekleştirdi.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 8

Amerikan Kalp Derneği'nin kardiyovasküler sağlık için bir rehber olan Yaşamın Temel 8'ini kullanan ekip, 969 kişiden oluşan bir örneği, kardiyovasküler sağlıkta rol oynayan diyet kalitesi, kan şekeri, kan basıncı, BKİ, kan lipitleri, fiziksel aktivite ve uyku sağlığı açısından değerlendirdi.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 9

Günlük olarak avokado tüketen kişilerin de uyku sağlığı, diyet kalitesi ve kolesterol gibi kan lipitleri puanlarında iyileşme görüldü.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 10

Araştırmanın, belirli yiyecekler ile kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişki konusunda daha fazla çalışma yapılmasını sağlayabileceği düşünülüyor.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 11

E vitamini açısından çok zengin olan avokado özellikle diyet listelerinin de olmazsa olmazı. İçerisindeki sağlıklı yağlar ve doyurucu özellikleriyle avokado, kilo vermek isteyenlerin en büyük yardımcısı.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 12

Avokado, sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir.

İşte avokadonun vücuda faydaları:

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Avokado, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir, özellikle oleik asit içerir. Bu yağlar kalp sağlığını destekler ve kötü kolesterolü düşürebilir. Lif açısından zengin olan avokado sindirim sağlığını destekler, sindirim sistemi düzenini korur ve tokluk hissi sağlar.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 13

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Avokado, antioksidanlar açısından zengindir (örneğin lutein, zeaksantin gibi). Bu antioksidanlar göz sağlığını korur, hücre hasarını önler ve genel olarak vücudu oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korur.

Avokado, birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle potasyum, C vitamini, K vitamini, folat ve B vitaminleri açısından zengindir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 14

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Avokado, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Lif içeriği ve düşük karbonhidrat miktarı, kan şekerinin ani yükselmesini önleyebilir. Sağlıklı yağ içeriği ve doyurucu özelliği sayesinde avokado, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve genel sağlıklı beslenme için önemli bir bileşen olabilir.

ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor - 15

Avokadonun içerdiği yağlar ve antioksidanlar cilt sağlığını destekler, nemlendirir ve anti-aging etkiler gösterebilir.

Ancak avokado oldukça kalorili bir meyvedir, bu yüzden miktarı kontrol altında tutmak önemlidir. Genel olarak, düzenli olarak tüketildiğinde avokadonun sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.

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