ABD'li araştırmacılar duyurdu: Kötü kolesterolü düşüren meyve, sağlığı düzene sokuyor
Sağlığını korumak, uzun yaşamak ve hastalıklar karşı dirençli olmak için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Doğal sebze ve meyveler, vücut sağlığınızın gelişimi için önemlidir. Son yılların özellikle diyet listelerinde sıklıkla yer alan popüler meyvesi avokado ile ilgili yapılan çalışmalar bilinmeye faydalarını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre her gün 1 tane avokado yemek vücuda pek çok fayda sağlıyor.
Avokado, genellikle meyve olarak sınıflandırılan, Meksika kökenli bir bitkidir. Bilimsel adı Persea americana olan avokado, yumuşak, yağlı bir meyve olarak bilinir. Avokadolar, içerdikleri sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller nedeniyle besleyici bir gıda olarak kabul edilir.