ABD'li araştırmacılar ömrü uzatan besinleri açıkladı! Japonların uzun yaşamının sırrı, vücudu zırh gibi koruyor



Uzun yaşamın sırrı, bu sağlıklı yaşam tarzı faktörlerini bir araya getirmek ve düzenli olarak uygulamaktır. Herkes için uygun olanı bulmak ve hayatınıza entegre etmek, uzun ve sağlıklı bir yaşam için önemlidir.



Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bir araştırmada uzmanlar ömrü uzatan besinlerin listesini paylaştı. Araştırmacılara göre bu besinleri düzenli olarak tüketmek 100-200 yaşına kadar yaşamanıza destek olabilir.