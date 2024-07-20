ABD'li araştırmacılar ömrü uzatan besinleri açıkladı! Japonların uzun yaşamının sırrı, vücudu zırh gibi koruyor
Sağlıklı ve uzun bir yaşam herkesin hayâli. Ölümsüz olmamak bilinen bir gerçek olsa da sağlıklı bir yaşam sürmek sizin elinizde. Sağlıklı beslenerek, yaşam kalitenizi yükselterek uzun bir sağlıklı bir ömür sürebilmeniz mümkün. Güçlü bir bağışıklık, dirençli bir vücut için bazı besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz.
Uzun yaşamın sırrı genellikle sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla ilişkilendirilir.
İşte bazı önemli faktörler: