ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak

Omicron'a ilişkin şimdiye kadar yapılan çalışmalar corona virüs varyantının daha az ciddi hastalığa neden olduğunu gösterdi. Bu durum pek çok uzmana pandeminin sonunun göründüğüne dair umut verdi. Ancak ABD’nin en prestijli hastanelerinden biri olan Mayo Clinic'ten Dr. Gregory Poland, virüsün bu yüzyılın sonuna kadar insanları etkilemeye devam edeceği konusunda uyardı. Covid-19'un endemik hale geleceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyleyen Poland, insanların nesiller boyunca Covid-19 aşısı olmaya devam edeceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 12:51 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 14:05

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 1

ABD’de yer alan Mayo Clinic’te epidemiyolog olarak çalışan ve "Vaccine" adlı bilimsel derginin baş editörü olan Dr. Gregory Poland, corona virüs pandemisinin bu yüzyılın sonuna kadar insanları etkileyeceğini öne sürdü.

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 2

Aşı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda ABD’nin önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Poland, MarketWatch adlı finans sitesine konuştu.

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 3

Corona virüsün varyantının daha az ciddi hastalığa neden olması nedeniyle bilim insanları Covid-19 pandemisini  endemik bir hale getirebileceğini düşünüyor. Ancak, Poland aynı iyimser bakış açısını paylaşmıyor. 

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 4

COVİD-19 HAYVANLARI ENFEKTE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Poland, “'Henüz endemi tahminini yürütebileceğimiz herhangi bir aşamada değiliz. Corona virüsü ortadan kaldıramayacağız. Corona virüs hayvanları enfekte etmeye devam ediyor. Yani türler arasında dolaşarak mutasyona uğruyor. Bu nedenle süresiz olarak dolaşma kabiliyetine sahip” diye konuştu. 

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 5

Poland, ayrıca virüsün çok uzun bir süre boyunca dolaşımda olması nedeniyle insanların nesiller boyunca corona virüs aşısı yaptırmaya devam edeceğini söyledi. 

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 6

"TORUNLARINIZIN TORUNLARI COVİD-19 AŞISI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Poland sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyleyse bir tahminde bulunmama izin verin. O zamana kadar hepimiz ölmüş olacağız ama torunlarınız,  hatta torunlarınızın torunları hala corona virüse karşı aşılanıyor olacak. Bunu nereden biliyorum? Bu sonbaharda grip aşısı yaptırdıysanız, bu 1918’de ortaya çıkan ve pandemiye neden olan İspanyol gribininden kaynaklı.”

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 7

DAHA ÖNCEKİ TAHMİNİNDE HAKLI ÇIKTI

Diğer taraftan bu Dr. Poland’ın yaptığı ilk kötümser tahmin değil. Poland, geçen Aralık ayının başından 2021’in sonuna kadar 32 bin ABD’linin Covid-19 öleceğine açıklamıştı. 

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 8

Our World in Data'ya göre, bu dönemde ABD’de yaklaşık 31 bin Covid-19 ölümü kaydedildi ve Poland haklı çıktı.  

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 9

Bunun yanı sıra Poland, pandeminin geleceğine ilişkin tahminlerde tedbirli olan tek uzman değil.  

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 10

FAUCİ VE DSÖ DİREKTÖRÜ'NDEN UYARI

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr Anthony Fauci, geçen hafta, Omicron varyantının ardından, pandeminin durumunu önemli ölçüde değiştirecek yeni bir Covid-19 varyantının ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı. 

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 11

Davos Gündemi adlı sanal etkinlikte konuşan Dr. Fauci, “Umarım Covid-19  endemik hale gelir. Ancak, önceki varyantın bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant bulamazsak durum böyle olur' diye konuşmuştu.

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 12

Fauci ayrıca, pandeminin geleceği hakkında geçmişte doğru olduğu kanıtlanan açıklamalar yaptı ve Ağustos ayında corona virüsün aşılanmamışlar arasında hızla yayılması nedeniyle aşıya dirençli bir Covid-19 varyantının  ufukta göründüğünü tahmin etti. Birkaç ay sonra, Güney Afrikalı yetkililer, Omicron varyantını keşfetti.

ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak - 13

Dünya Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus da bu hafta Omicron'un son Covid-19  varyantı olduğunu varsaymanın tehlikeli olacağını söyledi.

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