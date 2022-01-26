ABD’li bilim insanı uyardı: Covid-19 yüzyılın sonuna kadar hayatımızdan çıkmayacak

"TORUNLARINIZIN TORUNLARI COVİD-19 AŞISI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Poland sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyleyse bir tahminde bulunmama izin verin. O zamana kadar hepimiz ölmüş olacağız ama torunlarınız, hatta torunlarınızın torunları hala corona virüse karşı aşılanıyor olacak. Bunu nereden biliyorum? Bu sonbaharda grip aşısı yaptırdıysanız, bu 1918’de ortaya çıkan ve pandemiye neden olan İspanyol gribininden kaynaklı.”