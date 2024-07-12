ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor
Sağlıklı saçlara sahip olmak sandığınız kadar kolay değildir. Çünkü saçlarınız dış etkenlerden çok fazla etkilenir. Genetik faktörlerden kullandığınız ürünlere kadar her şey saç sağlığınızı doğrudan etkiler. Kişisel bakımını önemseyen herkes genellikle sağlıklı saçlara sahip olmanın yollarını arıyor. ABD'li dermatolog Dr. Charles Puza sağlıklı saçlara sahip olmanın 3 altın kuralını açıkladı.
Saç bakımı, estetik ve sağlık açısından kritik öneme sahip.
Sağlıklı saçlar, kişisel görünümü ve özgüveni artırırken, saç derisinin düzenli temizliği ve nemlendirilmesi saçın güçlenmesine yardımcı oluyor.
Harvard mezunu dermatolog Dr. Charles Puza ise sağlıklı saçlar için üç önemli yöntem açıkladı. İşte saçlarınızı yıpranmış halden sağlıklı hale getirmenin yolları...