ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor

Sağlıklı saçlara sahip olmak sandığınız kadar kolay değildir. Çünkü saçlarınız dış etkenlerden çok fazla etkilenir. Genetik faktörlerden kullandığınız ürünlere kadar her şey saç sağlığınızı doğrudan etkiler. Kişisel bakımını önemseyen herkes genellikle sağlıklı saçlara sahip olmanın yollarını arıyor. ABD'li dermatolog Dr. Charles Puza sağlıklı saçlara sahip olmanın 3 altın kuralını açıkladı.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 1

Saç bakımı, estetik ve sağlık açısından kritik öneme sahip.

Sağlıklı saçlar, kişisel görünümü ve özgüveni artırırken, saç derisinin düzenli temizliği ve nemlendirilmesi saçın güçlenmesine yardımcı oluyor.

Harvard mezunu dermatolog Dr. Charles Puza ise sağlıklı saçlar için üç önemli yöntem açıkladı. İşte saçlarınızı yıpranmış halden sağlıklı hale getirmenin yolları...

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 2

Sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin hayâli. Ancak saçlarınız çeşitli nedenlerden dolayı çok hızlı bir şekilde yıpranabilir.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 3

Saçlarınızın görüntüsü hem estetik hem de sağlık açısından önemlidir. Dolgun, canlı ve sağlıklı saçlar aynaya her baktığınızda özgüveninizi artırır.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 4

Saç sağlığını doğrudan etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Örneğin; yetersiz ve sağlıksız beslenmek, genetik faktörler, stres, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı, boya gibi aşırı kimyasal içeren ürünler kullanmak saçlarınızın çok hızlı yıpranmasına hatta zamanla dökülmesine sebep olabilir.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 5

Sağlıklı saçlara sahip olmanın da pek çok yolu var. Güçlü, canlı, dökülmeyen dolgun saçlar için bazı kurallara dikkat etmelisiniz. New York'ta yaşayan dermatolog Dr. Charles Puza, sağlıklı saçlar için üç önemli sırrını TikTok’ta paylaştı.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 6

HER ZAMAN AYNI ŞAMPUANI KULLANMAYIN

Cildiniz gibi saçlarınız da her zaman bakıma ihtiyaç duyar. Sağlıklı saçlara sahip olmak için öncelikle dengeli beslenmek gerekir.

Kullandığınız şampuan, saç kremi, saç maskesi gibi ürünlerle de saç bakımınızı destekleyebilirsiniz.

Dr. Charles Puza saç derinizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri dönüşümlü olarak kullanmanızı, yani saç döngüsü adı verilen bir işlem yapmanızı öneriyor.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 7

Örneğin, ketokonazol şampuanı kepeğin başlıca nedeni olan Malassezia mantarıyla savaşabilir. Selenyum ve salisilik asit şampuanı ise görünür ve görünmez kepeği azaltabilir. Bu saç döngüsü, Healthline Media’nın klinik danışmanı Dr. Meredith Goodwin tarafından da destekleniyor.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 8

SAÇLARINIZI FÖN MAKİNESİYLE SOĞUK AYARDA KURUTUN

Dr. Puza, saç kurutmanın en sağlıklı yolunun fön makinesini soğuk ayarda kullanmak olduğunun altını çiziyor. “Saçınızı sıcak havayla kurutmayı bırakın ve çok uzun süre ıslak kalmasına izin vermeyin. Ayrıca saç bakımında ıslak saçı fırçalamak da saç tellerine zarar verebileceği için asla bunu yapmayın” ifadelerini kullanıyor.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 9

DURULANMAYAN SAÇ KREMLERİNİ TERCİH EDİN

Sağlıklı saçlar için düzenli aralıklarla saç tellerinize yoğun bir bakım uygulamanız gerekir. Dr. Puza, haftada bir kez saçta bırakılan saç kremi ritüelini destekliyor.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 10

“Durulanmayan saç kremi, saç bakım rutinine eklenen pratik bir üründür ve saçın genel sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir” diyen Dr. Charles Puza, “Bu krem, saç telini besleyip nemlendirerek daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirir. Saçın elektriklenmesini azaltır, kolayca taranmasını sağlar ve düğümlenmeyi engeller. Ayrıca, saçı dış etkenlere karşı koruyarak UV ışınları, rüzgâr ve kuru hava gibi faktörlerden kaynaklanan zararları azaltır” dedi.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 11

SAĞLIKLI SAÇLARA SAHİP OLMAK İÇİN İPUÇLARI

Sağlıklı saçlar için bazı önemli ipuçları şunlardır:

Saç sağlığı için önemli olan protein, vitamin (özellikle B vitaminleri), mineral (örneğin, demir, çinko) ve sağlıklı yağları içeren bir beslenme düzeni benimsemek önemlidir.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 12

Saçınızı sık sık yıkamak, sıcak su kullanmak veya sık sık ısı ile şekillendirmek saçınıza zarar verebilir. Saçınızı mümkün olduğunca doğal yöntemlerle ve nazikçe işlemek önemlidir.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 13

Saç tipinize uygun şampuan ve saç bakım ürünlerini seçmek önemlidir. Kimyasal içeriği az, doğal ürünler tercih etmek saç sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 14

Saç uçları düzenli olarak kesilerek daha sağlıklı kalır. Ayrıca düzenli olarak saç derinize masaj yapmak kan dolaşımını artırarak saç büyümesini teşvik eder.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 15

Örneğin, saçınızı çok sık taramak veya sıkı saç modelleri kullanmak saç köklerine zarar verebilir. Mümkünse doğal şekillerde bırakın veya saç lastikleri yerine yumuşak malzemeler kullanın.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 16


Stres saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya diğer rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz.

Güneşin zararlı etkilerinden saçınızı korumak için şapka veya saç koruyucu ürünler kullanabilirsiniz.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 17

Vücudunuzun genel sağlığı için olduğu gibi, saçlarınızın sağlığı için de yeterli su içmek önemlidir.

ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor - 18

Saç sağlığı, genel sağlığınızın bir göstergesi olduğundan, genel sağlık ve iyi yaşam alışkanlıkları da saçlarınızın durumu üzerinde belirleyici olabilir.

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