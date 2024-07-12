ABD'li dermatolog açıkladı! Sağlıklı saçların 3 altın kuralı: Yıpranmış, kopmuş, cansız ve mat saçları eski sağlıklı haline çeviriyor

Sağlıklı saçlara sahip olmanın da pek çok yolu var. Güçlü, canlı, dökülmeyen dolgun saçlar için bazı kurallara dikkat etmelisiniz. New York'ta yaşayan dermatolog Dr. Charles Puza, sağlıklı saçlar için üç önemli sırrını TikTok’ta paylaştı.