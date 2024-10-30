ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor

Kötü kolesterolü düşürmek ve vücut sağlığını korumak için beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. California Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada bir meyvesinin kolesterolü düşürerek, kalp ve beyin sağlığını desteklediğini ortaya çıkardı. Düzenli olarak taze, dondurulmuş ya da kurutulmş olarak tüketilen bu meyve kardiyovasküler riskleri azaltmanın ve bilişsel gerilemeyi geciktirmenin doğal ve etkili bir yolunu sunuyor.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 1

Dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları yer alıyor. Ancak yapılan bir çalışmada düzenli olarak çilek tüketmenin kalp sağlığını desteklediğini ve kolesterolü düşürdüğünü ortaya çıkardı.

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 2

Araştırma, çilekleri düzenli olarak tüketmenin (günde 1 ila 4 fincan arası) özellikle kardiyometabolik sağlığı iyileştirmede dikkate değer faydalar sağladığını gösterdi.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 3

California Üniversitesi, Davis'teki araştırmacılar tarafından yürütülen ve California Çilek Komisyonu tarafından finanse edilen, Critical Reviews in Food Science and Nutrition'ın Eylül 2024 sayısında yayınlanan literatür taraması, 2000-2023 yılları arasında yayınlanan 47 klinik araştırma ve 13 gözlemsel çalışmadan elde edilen bulguları bir araya getirdi.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 4

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Çileklerin polifenoller ve lif gibi faydalı fitonutrientlerle dolu olduğu ve iltihabı azaltırken LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu sonucuna varıldı. Sonuç, genel kalp sağlığının iyileştirilmesi ve kardiyovasküler risk faktörlerinin daha iyi yönetilmesidir.

İster taze, ister dondurulmuş veya dondurularak kurutulmuş formda olsun, günlük bir çilek dozu, özellikle kalp hastalığı riski yüksek olanlarda kardiyometabolik sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 5

Çilek, lipid metabolizmasını iyileştirerek ve sistemik inflamasyonu azaltarak, kardiyovasküler rahatsızlıklar geliştirme riskini düşürmeye yardımcı olur.

Kaliforniya Üniversitesi, Davis'teki çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Roberta Holt “Çilekler kalp sağlığına fayda sağlayan fitonutrientler açısından zengindir” diyor

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 6


“İncelememiz, düzenli çilek tüketiminin yalnızca kolesterolü düşürmekle kalmayıp aynı zamanda kalp hastalığının temel etkeni olan iltihabı azaltmaya da yardımcı olduğunu buldu. Bu, günlük rutininize sadece bir fincan çilek eklemenin kardiyovasküler olay riskinizi önemli ölçüde azaltabileceği anlamına geliyor.”

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 7

BEYİN GELİŞİMİ ETKİLİYOR

Kalp sağlığının ötesinde, çalışma beyin sağlığı için heyecan verici faydalar ortaya koyuyor. Bu araştırma, çileklerin zengin flavonoid içeriği sayesinde bilişsel gerilemeyi geciktirmeye ve bunamaya karşı korumaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Çilekler bilişsel işlevi destekleyebilir ve oksidatif stresle mücadele edebilir, yaşlandıkça beyni keskin tutmada önemli faktörlerdir.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 8

Toby Amidor, MS, RDN, CDN, FAND, "İnsanlar sağlıklarını yönetmek için doğal, gıda bazlı çözümler arıyor ve çilekler kalp sağlığını desteklemek için uygun fiyatlı, lezzetli ve kullanışlı bir yol sunuyor. Özellikle C vitamini olmak üzere fitonutrientler, lif ve vitaminlerle doludur ve smoothielere, yoğurda, salatalara kolayca eklenebilir veya atıştırmalık olarak yenebilir." dedi.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 9

ÇİLEK YEMENİN VÜCUDA DİĞER FAYDALARI

Kırmızı meyveler antioksidan bakımından zengindir. Çilek de antioksidan zengini kırmızı meyvelerden biri Yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle çilek, vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyarak hücre hasarını önler.

Çilek vitaminler bakımından da zengin bir meyve. Özellikle güçlü bir C vitamini kaynağı. Bu özelliğiyle bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Çilekteki antosiyaninler ve diğer fitokimyasallar, kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, çileğin düzenli tüketimi, kötü kolesterolü (LDL) azaltabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor - 10

Lif bakımından da zengin olan çilek sindirim sağlığını destekliyor. Kabızlığı engelliyor. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Çilekteki C vitamini ve antioksidanlar, göz sağlığını koruyabilir ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Çilekte bulunan bazı bileşenler, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu etkilerin doğruluğunu anlamak için daha fazla araştırma gerekmektedir.

Eğer herhangi bir gıda alerjiniz varsa çilek tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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