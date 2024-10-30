ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor

Lif bakımından da zengin olan çilek sindirim sağlığını destekliyor. Kabızlığı engelliyor. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.



Çilekteki C vitamini ve antioksidanlar, göz sağlığını koruyabilir ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltabilir.



Çilekte bulunan bazı bileşenler, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu etkilerin doğruluğunu anlamak için daha fazla araştırma gerekmektedir.

Eğer herhangi bir gıda alerjiniz varsa çilek tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.