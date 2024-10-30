ABD'li doktor duyurdu: Her gün yemek kolesterolü sıfırlıyor
Kötü kolesterolü düşürmek ve vücut sağlığını korumak için beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. California Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada bir meyvesinin kolesterolü düşürerek, kalp ve beyin sağlığını desteklediğini ortaya çıkardı. Düzenli olarak taze, dondurulmuş ya da kurutulmş olarak tüketilen bu meyve kardiyovasküler riskleri azaltmanın ve bilişsel gerilemeyi geciktirmenin doğal ve etkili bir yolunu sunuyor.
Dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları yer alıyor. Ancak yapılan bir çalışmada düzenli olarak çilek tüketmenin kalp sağlığını desteklediğini ve kolesterolü düşürdüğünü ortaya çıkardı.