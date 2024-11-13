ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor
Beslenme vücut sağlığınız için hayati önem taşıyor. Sağlıklı bir ömür sürmek için dengeli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığını geliştirmeniz gerekiyor. Bazı besinler vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor ancak severek tüketilen ve her sofrada olan bazı gıdalarda sağlığa ciddi zarar verebiliyor.
Severek tüketilen 5 besin var ki onlar vücudu yavaş yavaş zehirliyor. Hatta erken ölüm riskini de artırabiliyor. ABD'li doktor Jessica Kiss, asla tüketmediği ve evine dahi sokmadığı bu 5 zararlı gıdayı paylaştı.