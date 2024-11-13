ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor

Beslenme vücut sağlığınız için hayati önem taşıyor. Sağlıklı bir ömür sürmek için dengeli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığını geliştirmeniz gerekiyor. Bazı besinler vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor ancak severek tüketilen ve her sofrada olan bazı gıdalarda sağlığa ciddi zarar verebiliyor.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 1

Severek tüketilen 5 besin var ki onlar vücudu yavaş yavaş zehirliyor. Hatta erken ölüm riskini de artırabiliyor. ABD'li doktor Jessica Kiss, asla tüketmediği ve evine dahi sokmadığı bu 5 zararlı gıdayı paylaştı.

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ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 2

TEKRAR ISITILAN PİLAV

Pilav lezzetine doyum olmayan ve yemeklerin yanında iyi bir eşlikçi olan besinlerden biri. Taze pişirilen pilavın kalanını buzdolabında saklıyorsanız ve ertesi gün ısıtıp tüketiyorsanız bu sağlığınıza zarar verebilir. Çünkü ertesi gün ısıtılan ve tüketilen pilav sağlık için riskli.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 3

Dr. Kiss, haşlanmış pirinç oda sıcaklığında bir süre bekletildiğinde ciddi bir bakteri türünün ortaya çıktığını ve daha sonra mikrodalgada yeterince etkili olmayan bir şekilde yeniden ısıtıldığında bu bakterinin yeniden aktif hale geldiğini açıklıyor.

Ancak Dr. Kiss, bunlara dikkat ederseniz ve yeterince yüksek ısıda tekrar pişirirseniz sorun olmayacağını belirtiyor. "Ama oda sıcaklığına gelirse bir daha yemem" diyor.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 4

AÇIKTA BIRAKILMIŞ BESİNLER

Açıkta bırakılan yiyecekler genellikle bakterilerin oluşmasına neden olur ve vücut sağlığı için son derece risklidir.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 5

Dr. Kiss, bir süredir dışarıda duran piknik yiyeceklerini asla yemeyeceğini açıkladı. "Piknikte dışarıda duran şeyleri yediğimi göremezsiniz. Dışarıda duran yiyecekleri yemektense aç kalmayı tercih ederim" dedi. Uzun süre açıkta bırakılan gıda maddeleri için 'gıda kaynaklı hastalık riskinin çok yüksek' olduğunu açıkladı.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 6

GIDA BOYASI İÇEREK BESİNLER

Yapılan araştırmalarda önerilen standartlara uymayan sentetik gıda boyalarının aşırı duyarlılık, astım, deri döküntüleri, migren, kanser ve çocuklarda hiper aktivite gibi etkilere neden olabileceği belirtilmiştir

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 7

Bu Dr. Kiss için kesin bir kural değil, ancak o, saçlarını örnek vererek, garip bir renge boyanmış yiyecekleri %99 oranında yemediğini belirtiyor. 'Gıda boyasıyla kaplı' gıda maddelerinin 'vücudunuz için iyi olmadığını ' açıklıyor.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 8

KONSERVE (ÖZELLİKLE EZİLMİŞ OLANLAR)

Dr. Kiss, konserve yiyeceklerin 'sizin için en iyi şey' olduğunu savunanlardan olmasa da, bazen bunun bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Peki, kutu ezikse neden bu kadar kötü? Doktor, kutusu zarar görmüş konservelerde, 'botulizm' konusunda endişeleneceğini açıklıyor.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 9

"Derin ezikler genellikle keskin noktalara sahiptir. Üst veya yan dikişte keskin bir ezik, dikişe zarar verebilir ve bakterilerin kutuya girmesine izin verebilir. Herhangi bir dikişinde derin bir ezik olan tüm kutuları atın." Botulizm nadir görülen ancak ciddi bir hastalıktır. Vücudun sinirlerine saldıran ve nefes alma zorluğuna, kas felcine ve hatta ölüme neden olan bir toksin nedeniyle oluşur.

ABD'li doktor "evime bile sokmam" diyerek açıkladı: Bu besinler ölüme kadar götürüyor - 10

GREYFURT

Greyfurt sağlıklı C vitamini kaynağı meyveler arasında yer alıyor. Ancak Dr. Kiss, oldukça ilginç bir nedenden ötürü asla greyfurt yemeyeceğini söylüyor.

Dr. Kiss şöyle açıklıyor: "Greyfurt yemiyorum çünkü birçok ilaç greyfurtla etkileşime giriyor." Temel olarak, meyvenin vücudunuzda işlenme şekli onlarla etkileşime girer, bu yüzden meyvenin tadını çıkarıp çıkaramayacağınızı doktorunuza danışmalısınız.

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