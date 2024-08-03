ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş

5- DİKKATLİ YEMEK

Yediklerinizin tüm faydalarını tüketmek için öğünlerinize dikkat etmeniz ve bilinçli yemeniz çok önemlidir.

Yemeklerine dikkat edilmeli ve her lokmanın tadına varılmalıdır. TV izlerken veya telefonda gezinirken yemek yemek gibi dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının. Bu, yemeklerinizin tadını daha iyi çıkarmanıza ve tok olduğunuzun farkında olmanıza yardımcı olacaktır.