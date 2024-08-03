ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş

Kanser hastalığına yakalananların sayısı dünya genelinde artıyor. Uzmanlar kansere sebep olan pek çok risk faktörü olduğunu söylüyor. Vücuda güç kalkanı oluşturmak ve hücre hasarını engellemek için sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekiyor. ABD'li Dr. Nichole, kanserden korunmak ve kanser riskini azaltmak için bu yiyeceğin asla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 1

Dünya genelinde akciğer, meme ve kolorektal en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Kanser riskini azaltmak ve kanserden korunmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. ABD'li Dr. Nichole, hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiğini açıkladı.

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ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 2
ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 3

Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Son yıllarda kanser hastalığı vakalarında dünya genelinde ciddi artış yaşanıyor.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 4

Uzmanlar kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenme vurgusu yapıyor.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 5

Son günlerde bir onkoloji diyetisyeni, paylaştığı videoyla büyük dikkat çekti. Konusu ise; "evine asla sipariş etmediği" bir besindi.

İşte çok sevdiğimiz ve onkoloji diyetisyenin "sakın" dediği o besinler

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 6

Onkoloji diyetisyeni, kanser önleme yaşam tarzının bir parçası olarak asla dışarıdan sipariş etmeyeceği tek yiyeceği açıkladı.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 7

İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi, 'kanser ' kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen en kötüsü geldiğine dair açıklamada bulundu.Bunun sebebi ise hastalığın önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yüzde 55 daha yaygın hale gelmesinin tahmin edilmesi.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 8

Kanser bazı durumlarda, kontrolünüz dışında olabilir ancak uzmanlar bunun her zaman 'şansızlık' sonucu olmadığını öne sürüyor.ABD'li Dr. Nichole, hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerektiğini anlatırken kanserden korunmaya odaklanıyor .

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 9

6 FARKLI KANSER TÜRÜNE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Alkolün "altı farklı kanser türüne yakalanma riskini artıracağını" ve "bunun içindeki etanol" nedeniyle olduğunu belirtti.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 10

Doktor, ne yazık ki, en sevilen pizza malzemesinden uzak durmamızı da öneriyor. Asla pepperonili pizza siparişi vermediğini söyleyen Nichole, tek bir tüketimde bile işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskinin artıracağını belirtiyor.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 11

"Tamam, işlenmiş etler, ister pepperoni, sosisli sandviç, şarküteri ürünleri, önceden pişirilmiş etler olsun, bunların herhangi bir tüketimi kanser riskinizi artıracaktır" açıklamasında bulundu.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 12

Çok pizza istediğinde evde yaptığını, sağlıklı peynirler, tavuk veya vejetaryen malzeme kullandığnı dile getirdi.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 13

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI GELİŞTİRMENİN PRATİK YOLU

1- ULAŞILABİLİR HEDEFLER

Vücut sağlığınızı korumak için kendinize ulaşılabilir hedefler belirlemelisiniz. Genel anlamda “sağlıklı” beslenmeye karar vermek yerine, belirli bazı hedeflere uyum sağladığınızda vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günde belirli miktarda meyve ve sebze yemek planlarınızda yer alabilir. Bu durum sağlıksız besinler tüketmenize engel olabilir.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 14

2- DİYETİNİZİ PLANLAYIN

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolu, yemeklerinizi veya atıştırmalıklarınızı önceden planlamaktır. Yemeklerinizi planlamak, daha sağlıklı beslenme seçenekleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 15

Sağlıksız seçeneklerle sonuçlanabilecek son dakika kararlarından kaçınılmalı, zamandan ve paradan tasarruf edilmelidir. Yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı önceden hazırlayabilir ve hareket halindeyken yanınıza almak için paketleyebilirsiniz.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 16

3- SAĞLIKLI GIDALAR HER ZAMAN DOLABINIZDA OLSUN

Sağlıklı gıdaları sürekli dolabınızda tutmak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına geçiş yapmanızı kolaylaştırabilir.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 17

Buzdolabınızı meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve yağsız protein kaynakları gibi sağlıklı seçeneklerle doldurmak en iyi seçenektir. Bu, aç olduğunuzda sağlıklı beslenmeyi seçmenizi kolaylaştıracaktır.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 18

4- ETKİLİ BİR EGZERSİZ PLANI

Egzersiz, enerjinizi artırmanıza, ruh halinizi iyileştirmenize ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemenize yardımcı olabilir.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 19

Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz veya 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz yapmayı hedeflemelisiniz! Düzenli olarak çalışmak, daha sağlıklı seçimler yaparken rutini başarılı kılar.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 20

5- DİKKATLİ YEMEK

Yediklerinizin tüm faydalarını tüketmek için öğünlerinize dikkat etmeniz ve bilinçli yemeniz çok önemlidir.

Yemeklerine dikkat edilmeli ve her lokmanın tadına varılmalıdır. TV izlerken veya telefonda gezinirken yemek yemek gibi dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının. Bu, yemeklerinizin tadını daha iyi çıkarmanıza ve tok olduğunuzun farkında olmanıza yardımcı olacaktır.

ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş - 21

6- PORSİYON BOYUTLARINI SINIRLANDIRIN

Sınırlı porsiyonları tercih etmek sizi sağlıklı beslenmeye yönlendirecektir.

Özellikle kilonuzu korumaya veya vermeye çalışıyorsanız, porsiyon boyutlarınıza dikkat etmeniz önemlidir. Aşırı yemediğinizden emin olmak için ölçü kapları veya yemek terazisi kullanabilirsiniz.

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