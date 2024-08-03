ABD'li doktor "evime bu yemeği sokmuyorum" diyor! Her lokması kanser sebebiymiş
Kanser hastalığına yakalananların sayısı dünya genelinde artıyor. Uzmanlar kansere sebep olan pek çok risk faktörü olduğunu söylüyor. Vücuda güç kalkanı oluşturmak ve hücre hasarını engellemek için sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekiyor. ABD'li Dr. Nichole, kanserden korunmak ve kanser riskini azaltmak için bu yiyeceğin asla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.
Dünya genelinde akciğer, meme ve kolorektal en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Kanser riskini azaltmak ve kanserden korunmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. ABD'li Dr. Nichole, hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiğini açıkladı.