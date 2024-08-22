ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor

Bilim insanları uzun yıllardır genç kalmanın sırrını açıklıyor. Yaşlanmak ve yaş almak doğal bir süreç. Ancak erken yaşlanmayı engellemek günlük alışkanlıklarınıza bağlı olabilir. Amerikalı Doktor Mark Hyman'a göre genç kalmak için yapılması gereken çok önemli bir şey var.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 1

Her yaşta genç kalmak ve dinamik bir vücuda sahip olmak herkesin hayâli. Ancak bunun için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekir.

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ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 2

Stres, yetersiz beslenme, düzensiz uyku ve hareket eksikliği vücudu hızlı yaşlandıran etkenlerin başında geliyor.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 3

Genç kalmak için sağlıklı yaşam önerilerini benimsemek gerekiyor. Amerikalı Doktor Mark Hyman, geç yaşlanmak için yapılması gerekenleri sıraladı.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 4

Amerikalı Doktor Mark Hyman'a göre genç kalmak için yapılması gereken en önemli şey, sabah 6'da uyanmaya gayret etmek.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 5

20 DAKİKA MEDİTASYON

Uyandıktan sonra 20 dakikalık meditasyon yapan doktor, kaslarını korumak ve geliştirmek için 30 dakikalık bir kuvvet antremanını da ihmal etmiyor.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 6

KAHVALTIDA YABAN MERSİNİ

Daha sonra soğuk bir duş alan Hyman, kahvaltıda yaban mersini, protein tozu, kabak ve chia tohumlu bir karışım tüketiyor.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 7

Yaban mersini enflamasyonu azaltan, kan basıncını iyileştiren ve bilişsel gerilemeyi geciktiren antioksidanlarla dolu bir besindir. Chia tohumları ise kalp sağlığına iyi gelen yağ asitleri içerir.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 8

Tokluk hissi veren kabak ise kalorisinin düşük olması nedeniyle kilo almayı engeller. Protein tozu ise kasların büyümesini ve bakımını sağlar. Hyman, hiçbir takviyenin, bu besinlerin yerini tutamayacağını söyledi.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 9

Kas kütlesi, 30'lu yaşlara ulaştıktan sonra her on yılda bir, yaklaşık yüzde 3 ila 8 oranında düşer. 50'li yaşlardaysa bu durum yüzde 15'i bulur.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 10

Birçok araştırma, ağırlık kaldıran yaşlı insanların erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Sabah uyandıktan sonra yapılan meditasyon ise stres hormonlarının seviyelerini azaltarak yaşlanmayı yavaşlatır.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 11

SABAH MEDİTASYON YAPMAK BEYİN YAŞLANMASINI 8 YIL YAVAŞLATIYOR

2020'de Budist rahipler göz önüne alınarak yapılan bir araştırmasda, her sabah meditasyon yapmanın, beyin yaşlanmasını 8 yıla kadar yavaşlattığını kanıtlandı. Düzenli meditasyonun yalnızca beyinde değil, hücrelerde de yaşlanma belirtilerini yavaşlattığı ortaya çıktı.

ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor - 12

Soğuk duşun ise vücuttaki iltihabı azaltarak ve dolayısıyla hücre hasarını da azaltarak yaşlanmayı yavaşlattığına dair birtakım işaretler görüldü. Bitki bazlı besinler tüketmeye özen gösteren Dr. Hyman, et içermeyen beslenme şeklinin iltihap riskini azalttığını söylüyor.

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