ABD'li doktor gençliğin sırrını verdi! Vücudun ve beynin yaşlanmasını 8 yıl yavaşlatıyor
Bilim insanları uzun yıllardır genç kalmanın sırrını açıklıyor. Yaşlanmak ve yaş almak doğal bir süreç. Ancak erken yaşlanmayı engellemek günlük alışkanlıklarınıza bağlı olabilir. Amerikalı Doktor Mark Hyman'a göre genç kalmak için yapılması gereken çok önemli bir şey var.
Her yaşta genç kalmak ve dinamik bir vücuda sahip olmak herkesin hayâli. Ancak bunun için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekir.