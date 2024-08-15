ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat

Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak kolay değil. Diyet ve spor yapmanıza rağmen istediğiniz görüntüyü elde edemiyorsanız yağ yakıcı etkisi olan besinlerden faydalanabilirsiniz. ABD'li bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından birinin kilo vermeyi desteklediği ortaya çıktı.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 1

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye özel bir diyet programını uygulamanız gerekir. Diyet ve egzersiz sayesinde fazla kilolarından kurtulabilirsiniz.

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ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 2

Ancak diyet ve spor yapmanıza rağmen karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak pek kolay olmaz. Burada yağ yakıcı baharatları devreye sokarak hızlı bir şekilde fit bir görünüme sahip olabilirsiniz.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 3

Yemeklerimizde sıklıkla kullanılan ve sofralardan eksik olmayan acı biber, muhteşem yağ yakıcı özelliğiyle ortaya çıkıyor. Ayrıca acı biberi vücuda pek çok faydası bulunuyor. Hatta ömrü bile uzatıyor.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 4

ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırmada baharatlı besinler tüketmenin özellikle de acı biber tüketmenin ömrü uzattığı ortaya çıktı.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 5

İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor. Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 6

Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademesi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health ) tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada yaşları 30 ila 79 arasında değişen yaklaşık 500 bin Çinli’nin yeme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelemeye alındı.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 7

Bu kişilerin beslenme alışkanlıkları tam 7 yıl boyunca detaylıca incelendi. Yapılan araştırma sonucunda Her gün veya düzenli olarak baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 8

Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin antioksidan özelliği bulunuyor. Kapsaisin ayrıca iltihap ve obeziteyi önlemede de etkili bir madde. Kanser gibi ciddi rahatsızlıkalrın üzerinde de etkili olan kapaisin acı biberin içerisinde bol miktarda bulunuyor. Acı biberin kanıtlanmış faydasına gelin birlikte bakalım...

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 9

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde kan dolaşımını hızlandırarak kalp sağlığını korur. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 10

ANİ ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 14 AZALTIYOR

Her gün veya günaşırı, baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 11

VÜCUDU HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Acı biberin içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunuyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda içerdiği beta-karoten de vücutta antioksidan etkisi göstererek hücrelerin zarar görmesini engelliyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyor.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 12

YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLUR

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu da vücudun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Diyet listesine acı biber ekleyenler daha hızlı kilo verebilir. Yağ yakıcı özelliği sayesinde sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirler.

ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat - 13

AĞRI KESİCİ ETKİLİ

Acı biberin içerisindeki kapsaisin maddesi, ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, romatizma, artrit gibi ağrılı hastalıklarda kullanımı önerilmektedir.

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