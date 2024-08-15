ABD'li doktorlar açıkladı: Karın bölgesindeki yağları mum gibi eriten baharat
Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak kolay değil. Diyet ve spor yapmanıza rağmen istediğiniz görüntüyü elde edemiyorsanız yağ yakıcı etkisi olan besinlerden faydalanabilirsiniz. ABD'li bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından birinin kilo vermeyi desteklediği ortaya çıktı.
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye özel bir diyet programını uygulamanız gerekir. Diyet ve egzersiz sayesinde fazla kilolarından kurtulabilirsiniz.