ABD'li onkolog açıkladı: Kanser riskini azaltan 4 altın kural, güç kalkanı oluşturuyor

DÜZENLİ EGZERSİZ VE HAREKET

Sağlıklı bir yaşam sürmek, hastalıklara karşı korunmak için beslenmeniz önemlidir. Ancak beslenmeniz kadar günlük hareketiniz de sağlığınız için büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir vücut için mutlaka düzenli egzersiz yapmak gerekiyor.



Hareketsizlikle belli kanser türlerinin ortaya çıkma riskinin artması arasındaki ilişkinin bilindiğine dikkat çeken Dr. Landau, her gün en az 30 ila 60 dakika egzersiz yapmaya çalıştığını söyledi.