ABD'li onkolog açıkladı: Kanser riskini azaltan 4 altın kural, güç kalkanı oluşturuyor
Kanser dünyada en yaygın görülen hastalıkların başında geliyor. Kanserin teşhisi ve tedavisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Pek çok yeni gelişme yaşanıyor. Kanser riskini azaltmak ve daha sağlıklı bir ömür sürmek için yaşam tarzına dikkat etmek gerkeiyor. Çünkü araştırmacılar yaşam tarzının bu hastalıktan sorumlu olduğunu söylüyor. Peki, kanserden korunmak ve kanser riskini azaltmak için neler yapılabilir. ABD'li Dr. Landau, kanser riskini azaltmak için kendi hayatında uyguladığı dört kuralı da anlattı.
Kanser, vücudun normal hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır.
Normal şartlarda hücreler vücut tarafından belli bir düzende üretilir, büyürler ve ömürleri sona erdiğinde programlanmış bir şekilde ölürler. Ancak kanserli hücreler bu düzeni takip etmezler ve kontrolsüz bir şekilde çoğalırlar.