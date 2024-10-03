ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor
Yaptığınız yemekleri bir sonraki gün tüketebilmek için buzdolabından saklar ve sonrasında tekrar ısıtıp yersiniz. Herkesin yaptığı bu alışkanlık son derece normal ve pratik olsa da buzdolabına koyduktan sonra ısıtılıp tüketilen bazı besinler sağlık için zararlı olabilir.
Mutfaktaki en hızlı yardımcılardan biri olan mikrodalga, yemekleri ısıtmak konusunda büyük bir kolaylık sağlar.
Ancak buzdolabında beklettiğiniz yemekleri mikrodalga kullanarak ısıtmak sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir.