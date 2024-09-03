ABD'li uzmanlar açıkladı: Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı?
Şekerlemelerden pastalara, şerbetli ya da sütlü tatlılara karşı koyabilmek zordur. Özellikle diyabet konusunda artan endişelerle birlikte, çok fazla tatlı tüketmenin bu kronik rahatsızlığı geliştirme riskini gerçekten artırıp artırmadığını anlamak önemlidir. Peki, Çok fazla tatlı yemek diyabet riskini artırabilir mi?
ŞEKERLİ BESİN TÜKETMEK VE DİYABET
İnsanların en sık sorduğu sorulardan biri, çok fazla şeker yemenin doğrudan diyabete neden olup olmadığıdır. Cevap basit bir "evet" veya "hayır"dan daha karmaşıktır.
Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Tip 1 diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırdığı bir otoimmün rahatsızlıktır ve şeker tüketiminden kaynaklanmaz. Öte yandan, daha yaygın olan Tip 2 diyabet, diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleriyle yakından bağlantılıdır.