ABD'li uzmanlar açıkladı: Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı?

ŞEKERLİ BESİN TÜKETMEK VE DİYABET

İnsanların en sık sorduğu sorulardan biri, çok fazla şeker yemenin doğrudan diyabete neden olup olmadığıdır. Cevap basit bir "evet" veya "hayır"dan daha karmaşıktır.

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Tip 1 diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırdığı bir otoimmün rahatsızlıktır ve şeker tüketiminden kaynaklanmaz. Öte yandan, daha yaygın olan Tip 2 diyabet, diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleriyle yakından bağlantılıdır.