ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor

Optimal' olarak söz edilen diyet şeklinin sadece 'tipik'ten çok daha iyi olduğunu söyleyen Katz, yemek şeklinin daha fazla geliştirilebileceğini ve daha da büyük faydalar sağlayabileceğini hissettiğini de sözlerine ekledi. Uzun yıllardır süregelen araştırmalarda, kırmızı ve işlenmiş etler koroner kalp hastalığı ve bağırsak kanseri de dahil olmak üzere önemli sağlık riskleriyle ilişkilendirilmişti.