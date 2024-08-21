ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor
Son zamanların popüler beslenme uygulamalarından biri olan aralıklı oruç genellikle faydalarıyla biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar aralıklı oruç tipiyle beslenmenin pek çok zararı olabileceğini ortaya koydu. Amerikan Kalp Derneği'nin yaptığı araştırmada araklı oruç yönteminde günde sadece 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyen kişilerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.
Bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.