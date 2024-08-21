ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor

Son zamanların popüler beslenme uygulamalarından biri olan aralıklı oruç genellikle faydalarıyla biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar aralıklı oruç tipiyle beslenmenin pek çok zararı olabileceğini ortaya koydu. Amerikan Kalp Derneği'nin yaptığı araştırmada araklı oruç yönteminde günde sadece 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyen kişilerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 1

Bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.

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ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 2

Araştırmayla ilgili yapılan açıklamada “Tüm yiyeceklerini günde 8 saatten daha az bir süre boyunca yiyen kişilerde kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riski yüzde 91 daha yüksekti. Kalp hastalığı veya kanserle yaşayan kişilerde kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı da görüldü. Mevcut kardiyovasküler hastalığı olan kişiler arasında, günde 8 saatten az olmamak kaydıyla 10 saatten az yemek yemenin de kalp hastalığı veya felç nedeniyle ölüm riskinin yüzde 66 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu görüldü” denildi.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 3

KISA VADELİ FAYDALARI NEDENİYLE POPÜLER

Araştırmada ekibinden Profesör Victor Wenze Zhong “8 saatlik, zaman kısıtlamalı bir beslenme programını takip eden kişilerin kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmak bizi şaşırttı. Her ne kadar bu tür bir diyet, potansiyel kısa vadeli faydaları nedeniyle popüler olsa da araştırmamız, günde 12-16 saatlik tipik yemek yeme süresiyle karşılaştırıldığında, daha kısa yeme süresinin daha uzun yaşamakla ilişkili olmadığını açıkça gösteriyor” dedi.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 4

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KİŞİYE ÖZEL PROGRAM UYGULANMALI

Uzmanlar popüler beslenme ya da diyet uygulamaları yerine kişiye özel bir beslenme programı hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız uzun süre aç kalarak zayıflamak yerine ne yediğinizi önemsemelisiniz. Genellikle beslenme uzmanları Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 5

AKDENİZ DİYETİ EN SAĞLIKLI BESLENME BİÇİMİ

Uzmanlar Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunu söylüyor. Bol bol sebze ve meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve balık gibi yağ oranı düşük proteinler yediğini; kırmızı et, alkol ve işlenmiş gıdaları ise sınırlı miktarda tüketildiğinde kanser riskini azaltabilmeniz mümkün.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 6

Akdeniz diyetinin kalp sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatan Dr. Landau, "Araştırmalar bu şekilde beslenmekle kalp krizi ve inme riskinin azalması arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor" dedi.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 7

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırmanın bulguları ile ilgili konuşan yaşam tarzı tıbbı ve beslenme uzmanı Dr. David Katz, "Diyet kalitesinin iyileştirilmesinin kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltacağı fikri uzun süredir yerleşmiştir" derken, "Daha az kronik hastalık ve erken ölümün daha fazla yaşam beklentisi anlamına gelmesi mantıklı" şeklinde konuştu.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 8

Optimal' olarak söz edilen diyet şeklinin sadece 'tipik'ten çok daha iyi olduğunu söyleyen Katz, yemek şeklinin daha fazla geliştirilebileceğini ve daha da büyük faydalar sağlayabileceğini hissettiğini de sözlerine ekledi. Uzun yıllardır süregelen araştırmalarda, kırmızı ve işlenmiş etler koroner kalp hastalığı ve bağırsak kanseri de dahil olmak üzere önemli sağlık riskleriyle ilişkilendirilmişti.

ABD'li uzmanlar açıkladı! Sağlıklı diye biliniyordu ama ölüm riskini yüzde 91 artırıyor - 9

İngiltere Sağlık Bakanlığı Beslenme Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Oxford Üniversitesi epidemiyoloğu Tim Key, "İşlenmiş etin bağırsak kanserine neden olabileceğine dair önemli kanıtlar var" derken, "O kadar ki, Dünya Sağlık Örgütü 2015'ten beri bunu kanserojen olarak sınıflandırıyor" diye görüş bildirdi.

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