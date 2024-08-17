ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık
Kanser dünya çağında en korkulan ve en sık görülen hastalıklardan biri. Kansere yakalanma riskini azaltabilmek için günlük bazlı alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bu değişiklikler köklü değişiklikler gerektirmez, ancak zamanla büyük bir etki yaratabilecek basit ayarlamalar gerektirir. İşte sağlığımızı korumaya ve kanser riskimizi düşürmeye yardımcı olabilecek 6 günlük alışkanlık.
Kanser dünya çapında en yaygın hastalıklardan biri. Kanser riskini azaltmak istiyorsanız hayatınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
İşte bunun için birkaç ipucu...