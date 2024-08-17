ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık

Kanser dünya çağında en korkulan ve en sık görülen hastalıklardan biri. Kansere yakalanma riskini azaltabilmek için günlük bazlı alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bu değişiklikler köklü değişiklikler gerektirmez, ancak zamanla büyük bir etki yaratabilecek basit ayarlamalar gerektirir. İşte sağlığımızı korumaya ve kanser riskimizi düşürmeye yardımcı olabilecek 6 günlük alışkanlık.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 1

Kanser dünya çapında en yaygın hastalıklardan biri. Kanser riskini azaltmak istiyorsanız hayatınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

İşte bunun için birkaç ipucu...

SAĞLIK HABERLERİ

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 2

1- BESLENME LİSTENİZDE DAHA ÇOK MEYVE SEBZE EKLEYİN

Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, sürekli olarak daha düşük kanser riskiyle ilişkilendirilmiştir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 3

Bu yiyecekler, kanser gelişimine katkıda bulunabilen iki faktör olan oksidatif stres ve inflamasyonla mücadeleye yardımcı olan temel vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 4

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek akciğer, ağız, boğaz ve mide kanserleri dahil olmak üzere kanser riskini azaltabilir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 5

2- EGZERSİZİN GÜCÜ

Fiziksel aktivite, genel sağlığı korumada ve kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Çalışmalar düzenli egzersizin hormonları düzenlemeye, sağlıklı bir kiloyu korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir; bunların hepsi kanser geliştirme olasılığını azaltabilir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 6

Ulusal Kanser Enstitüsü yetişkinlerin meme, kolon ve endometriyal kanser riskini azaltmak için her hafta en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmasını önermektedir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 7

3- AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNİNDEN KAÇININ

Çok fazla alkol tüketimi karaciğer, meme ve yemek borusu kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 8

Alkol DNA'ya zarar verebilir ve vücudun besinleri emme yeteneğini bozabilir; bunların ikisi de kansere yol açabilir. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü kanser riskini azaltmak için kadınlar için günde bir içkiden, erkekler içinse iki içkiden fazla alkol alımını sınırlamayı önermektedir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 9

4- SİGARA İÇMEYİN

Tütün kullanımı dünya çapında kanserin, özellikle akciğer kanserinin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Sadece sigara içmek risk oluşturmaz; pasif içiciliğe maruz kalmak da kanser geliştirme olasılığını önemli ölçüde artırabilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sigarayı bırakmanın ve pasif içicilikten kaçınmanın kanser riskinizi azaltabileceğini ve genel sağlığınızı iyileştirebileceğini belirtiyor.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 10

5- DÜZENLİ OLARAK KONTROL YAPTIRIN

Erken teşhis, başarılı kanser tedavisi için zararlıdır ve düzenli sağlık taramaları, kanseri en tedavi edilebilir olduğu erken evrelerinde yakalayabilir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 11

Mamografi, Pap smear ve kolonoskopi gibi rutin taramalar, sırasıyla meme, serviks ve kolon kanserlerini, ilerlemeden önce tespit edebilir. ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, kanser riskini azaltmak için yaşa uygun tarama yönergelerini izlemenizi öneriyor.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 12

6- CİLDİNİZİ VE VÜCUDUNUZU GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUN

Cilt kanseri en yaygın kanser türlerinden biridir, ancak aynı zamanda en önlenebilir olanlardan biridir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 13

Güneş kremi sürerek, gölge arayarak ve solaryumdan kaçınarak cildimizi güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak cilt kanseri riskimizi önemli ölçüde azaltabilir.

ABD'li uzmanlar duyurdu: Kansersavar 6 günlük alışkanlık - 14

Cilt Kanseri Vakfı, SPF değeri 30 veya üzeri olan geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanmanın ve güneşe maruz kalındığında her iki saatte bir yenilemenin önemini vurguluyor.

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