Aç karnına 1 bardak sıcak su içince ne olur? Vücuda 7 etkisi varmış

1- HİDRASYONU DESTEKLER

Su, yürüyüş gibi günlük aktiviteler de dahil olmak üzere vücut fonksiyonları için gereken enerjiyi sağlayarak hidrasyon için gereklidir.

Uygun hidrasyon olmadan, kişi hastalanabilir ve baş dönmesi gibi semptomlar yaşayabilir. Ancak, aşırı miktarda sıcak su içmek paradoksal olarak vücudun dengesini bozarak dehidratasyona yol açabilir.