Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor
Zeytinyağı, vücut için pek çok fayda sağlar. En sağlıklı yağlardan biri olan zeytinyağı, antioksidan açısından zengindir. Kalbe, karaciğere, sindirime iyi gelir. Peki, aç karnına zeytinyağı içince vücudunuzda ne olur?
Akdeniz kültürünün temel besin maddesi olan zeytinyağı, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Tarihi, Romalılar ve Antik Yunanlılara kadar uzanan zeytinyağı A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin vücuda işlemesine yardımcı oluyor.