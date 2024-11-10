Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor

Zeytinyağı, vücut için pek çok fayda sağlar. En sağlıklı yağlardan biri olan zeytinyağı, antioksidan açısından zengindir. Kalbe, karaciğere, sindirime iyi gelir. Peki, aç karnına zeytinyağı içince vücudunuzda ne olur?

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 1

Akdeniz kültürünün temel besin maddesi olan zeytinyağı, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Tarihi, Romalılar ve Antik Yunanlılara kadar uzanan zeytinyağı A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin vücuda işlemesine yardımcı oluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 2

Zeytinyağı tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Oksidatif stresi azaltır, antioksidanlar içeren zeytinyağı kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemini etkileyen kronik hastalık riskini azaltır ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 3

Anti-inflamatuar olup iltihabı azaltmaya yardım eder. Zeytinyağı vücudun bakteri ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardım eder. Peki, aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içince vücudunuz ne olur?

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 4

AÇ KARNINA ZEYTİNYAĞI İÇMENİN FAYDALARI

Lezzetli yemeklerin ve salataların vazgeçilmezi olan zeytinyağını aç karnına tüketmek son derece popüler. Beslenme Uzmanları sabahları aç karnına içlen zeytinyağının vücut için faydalı olduğunu söylüyor.


Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 5

Aç karnına içeceğiniz bir yemek kaşığı zeytinyağı, çeşitli sağlık sorunlarının tedavi edilmesinde etkili olabiliyor.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 6

Zeytinyağını aç karnıa tüketmek, kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zeytinyağı, her sabah aç karnına tüketilmesi halinde karaciğerin temizlenmesinde oldukça faydalıdır.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 7

Bu sebeple bir bardağın içine iki yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra üzerine bir limonun üçte birini sıkıp tüketmeniz, karaciğerin temizlenmesinde oldukça yararlıdır.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 8

Cildinizin, tırnaklarınızın ve saçlarınızın güçlenmesini sağlayan zeytinyağını günlük aç karnına tüketmeniz halinde olumlu etkileri daha hızlı yaşamanızı sağlamaktadır.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 9

Zeytinyağında bulunan yağ asitleri, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde oldukça etkilidir. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmeniz, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 10

E vitamini ve selenyum açısından zengin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarının riskini en aza indirerek vücut sağlığınızın iyileştirilmesinde oldukça etkilidir.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 11

Her sabah düzenli olarak tüketeceğiniz zeytinyağı ile ilerleyen yaşlarda ortaya çıkma ihtimali olan Alzheimer gibi hastalıkların riskini en aza indirmektedir. Aynı zamanda zeytinyağı, belleğin güçlendirilmesi üzerinde olumlu etki sağlar.

Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor - 12

ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERİ?

Zeytinyağı az miktarda doymuş yağ içerdiğinden kalp sağlığına uygun bir besindir. Zeytinyağı tüketmek, besinlerden A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminleri vücuda işlemesini sağlar. Bir yemek kaşığı zeytinyağında şu besin değerleri yer alır:

Kalori: 120
Protein: 0 gr
Yağ: 14 gr
Doymuş yağ: 2 gr
Tekli doymamış yağ asitleri: 10 gr
Çoklu doymamış yağ: 1,5 gr
karbonhidratlar: 0 gr
Lif: 0 gr
Şekerler: 0 gr

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