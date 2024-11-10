Aç karnına 1 kaşık zeytinyağı içerseniz ne olur? Etkisini çok az kişi biliyor

Akdeniz kültürünün temel besin maddesi olan zeytinyağı, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Tarihi, Romalılar ve Antik Yunanlılara kadar uzanan zeytinyağı A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin vücuda işlemesine yardımcı oluyor.