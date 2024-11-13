Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş

Bu nedenle sirkeyi günlük önerilen miktarlarda tüketmek ve su ile seyreltmek önemlidir. Seyreltilmemiş sirke sürekli olarak tüketildiğinde diş minesine zarar verebilir. Bununla birlikte asit oranı yüksek olduğundan seyreltilmeden ve fazla miktarda içilen elma sirkesi, yemek borusunu tahriş edebilir.