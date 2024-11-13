Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş

Elma sirkesinin sağlığa pek çok faydası olduğunu bilinir. Özellikle de kilo vermek ve hızlı yağ yakmak isteyenler sabahları aç karnına elma sirkeli su içer. Ancak elma sirkeli su vücudunuz için zararlı olabilir. Bazı hastalıkları tetikleyebilir. Peki, sabahları elma sirkeli su içince ne olur?

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 1

Elmaların ezilmesi ve ardından maya eklenmesiyle yapılan elma sirkesi, sağlığa faydalarıyla bilinir. Elma sirkesi iyi bir probiyotik kaynağıdır ve bağırsak sağlığına iyi gelir.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 2

Kısa sürede kilo vermek isteyenlerin ilk tercihleri arasında elma sirkesi yer alır. Bazı kişiler, elma sirkesini sağlıklı kılan maddenin maya ve bakteri bulutu olan ‘sirke anası’ olduğunu ifade eder. Sirke anası probiyotiktir. Nitekim sindirim sistemine destek verebilir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 3

ELMA SİRKESİ BESİN DEĞERİ

  • Pektin
  • B1 vitamini
  • B2 vitamini
  • B6 Vitamini
  • Biyotin
  • Folik asit
  • Niasin
  • Pantotenik asit
  • C vitamini
  • Potasyum
  • Kalsiyum
  • Polifenol
  • Amino asitler
Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 4

Elma sirkesi kan şekeri seviyesini dengeleyemeye yardımcı olur. Kilo vermeyi destekler. Elma sirkesi, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını iyileştirir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 5

Vücuttaki zararlı bakterileri temizlemeye yardım eder. Elma sirkesi cit sağlığına iyi gelir. Saçtaki kepeği azaltır. Peki, aç karnına elma sirkeli su içince ne olur? 

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 6

AÇ KARNINA ELMA SİRKELİ SU İÇMENİN VÜCUDA ETKİSİ

Elma sirkesi güvenli aralıklarda kullanıldığında sağlığa yararlı etkiler gösterebilir. Bununla birlikte fazla doz elma sirkesi bazı yan etkilere ve etkileşimlere sebebiyet verebilir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 7

Bu nedenle sirkeyi günlük önerilen miktarlarda tüketmek ve su ile seyreltmek önemlidir. Seyreltilmemiş sirke sürekli olarak tüketildiğinde diş minesine zarar verebilir. Bununla birlikte asit oranı yüksek olduğundan seyreltilmeden ve fazla miktarda içilen elma sirkesi, yemek borusunu tahriş edebilir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 8

Bazı kişilerde mide bulantısı ve hazımsızlığa yol açabilir. Özellikle aç karnına elma sirkesi içmek önerilmez.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 9

Elma sirkesi, kan şekeri ve insülin üzerinde etkilere sahip olduğundan kan şekeri dengesizliği veya diyabeti olan kişilerde aşırı doz kullanım önerilmez. Yüksek doz sirke, kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 10

ELMA SİRKESİ NE KADAR TÜKEKİLMELİ?

Kilo kontrolü, kan şekeri ve kolesterolü düzenlenmesi ve diğer rahatsızlıkların tedavisinde günlük olarak 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi önerilebilir. Elma sirkesinin ılık su ile seyreltilmesi önerilir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 11

Asit içeriği yüksek olan elma sirkesi, yan etkilere neden olmadığında günlük olarak tüketilebilir. Reflü varlığında 1-2 çay kaşığı elma sirkesi yeterli olabilir.

Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş - 12

Elma sirkesinin su ile seyreltilmesi reflünün tetiklenmesini önleyebilir. Ayrıca düzenli kullanılan ilaçlar varsa elma sirkesi tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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