Aç karnına elma sirkeli su içince neler olur? Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş
Elma sirkesinin sağlığa pek çok faydası olduğunu bilinir. Özellikle de kilo vermek ve hızlı yağ yakmak isteyenler sabahları aç karnına elma sirkeli su içer. Ancak elma sirkeli su vücudunuz için zararlı olabilir. Bazı hastalıkları tetikleyebilir. Peki, sabahları elma sirkeli su içince ne olur?
Elmaların ezilmesi ve ardından maya eklenmesiyle yapılan elma sirkesi, sağlığa faydalarıyla bilinir. Elma sirkesi iyi bir probiyotik kaynağıdır ve bağırsak sağlığına iyi gelir.