Aç karnına içince akciğerdeki iltihabı temizliyor: Bu yöntem öksürüğü kesiyor, balgamı söküyor
Basit bir demleme karışımı olan karanfil suyu, çok sayıda sağlık faydası sunar. Sindirimi ve bağışıklığı güçlendirmekten kilo kaybını teşvik etmeye ve ağız sağlığını desteklemeye kadar faydalı olan karanfil suyu popülerlik kazanıyor. Ayrıca doğal bir balgam söktürücü olarak etki ederek solunum sağlığını da iyileştiriyor. Karanfilleri bir gece suda bekletip ertesi gün tüketmenin 5 muhteşem faydası.
Karanfiller, çok eski zamanlardan beri en sık tüketilen baharatlar arasında yer alır. Karanfiller, muazzam tıbbi özellikleri nedeniyle diyetimizde özel bir yere sahiptir.