Aç karnına içince akciğerdeki iltihabı temizliyor: Bu yöntem öksürüğü kesiyor, balgamı söküyor

KARANFİL SUYU NASIL HAZIRLANIR?

2-3 karanfili bir bardak suya bir gece bekletin. Ayrıca karanfilden daha fazla yağ çıkarmak için kaynatabilirsiniz. Bunu yapmak için bir bardak suya bir tutam ince öğütülmüş karanfil tozu da ekleyebilirsiniz. Maksimum fayda için ertesi sabah aç karnına için.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.