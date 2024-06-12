Aç karnına içince antioksidan etkisi 2 katına çıkıyor! Kronik hastalık riskini azaltıyor

YEŞİL ÇAY

Kateşin adı verilen antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, güne başlamak için mükemmel bir seçimdir. Bu antioksidanlar oksidatif stresle mücadeleye ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Aç karnına yeşil çay içmek vücudunuzun bu faydalı bileşikleri tamamen emmesine olanak tanır. Bir çay kaşığı yeşil çay yaprağını veya bir çay poşetini sıcak suda (kaynatmayan) 2-3 dakika bekletin. İstenirse limon veya az miktarda bal ekleyin.