Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı
Zencefil ve zerdeçal suları, özellikle kış aylarında gripten korunmak için faydalıdır. Bu güçlü besinler, hastalıkları ve eklem ağrılarını azaltabilir, cildi temizleyebilir, kronik iltihabı azaltabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kalp sağlığını iyileştirebilir. Peki, aç karnına zencefil ya da zerdeçal suyu tüketince ne olur?
Gripten korunmak için birçok insan zararlı bakterilerle savaşmalarına yardımcı olmak adına vitamin açısından zengin yemeklere ve süper besinlere yöneliyor.