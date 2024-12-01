Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı

Zencefil ve zerdeçal suları, özellikle kış aylarında gripten korunmak için faydalıdır. Bu güçlü besinler, hastalıkları ve eklem ağrılarını azaltabilir, cildi temizleyebilir, kronik iltihabı azaltabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kalp sağlığını iyileştirebilir. Peki, aç karnına zencefil ya da zerdeçal suyu tüketince ne olur?

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 1

Gripten korunmak için birçok insan zararlı bakterilerle savaşmalarına yardımcı olmak adına vitamin açısından zengin yemeklere ve süper besinlere yöneliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 2

Zencefil ve zerdeçal suları faydaları, özellikle grip mevsiminde bağışıklığı güçlendirmenin çok ötesine geçer. Bu güçlü kökler antioksidan ve iltihap önleyici özellikleriyle iyi bilinir. İşte her sabah zencefil zerdeçal suyu tüketmenin bazı faydaları.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 3

HASTALIKLARI VE EKLEM AĞRILARINI AZALTIR

Zencefil ve zerdeçalı birleştirmek (parçalarını çiğneyerek veya suyunu çıkararak) hastalıkları iyileştirmek ve rahatsızlığı azaltmak için popüler bir ev tedavisidir. İki besin güçlü antibakteriyel özelliklerle donatılmıştır.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 4

CİLDİ CANLANDIRIR

Hem zerdeçal hem de zencefil cilt için harika koruyucu bileşiklerdir. Özellikle zerdeçal ile birleştirildiğinde, zencefildeki antioksidanlar kanser ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Zerdeçalın antioksidan gücü önemli ölçüde daha fazladır. Bununla birlikte, zencefil ve zerdeçalın antioksidan bakımından en yüksek olan ve cildi içeriden arındırabilen yiyecekler arasında olduğu düşünülmektedir.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 5

İLTİHABI AZALTIR

Zencefil ve zerdeçal iğnelerini düzenli olarak almak, kalp hastalığı ve artrit dahil olmak üzere birçok hastalıkla bağlantılı olan kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 6

Bu besinleri günlük rutininize dahil etmek, iltihabı azaltarak genel sağlığınıza güçlü ve doğal bir destek sağlayabilir.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 7

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Zencefil ve zerdeçalda bulunan antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu oksidatif stresten korumaya yardımcı olur. Sabahın erken saatlerinde zencefil-zerdeçal içeceği içmek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olabilir.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 8

KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Bu iki besin beyninizi ve kaslarınızı korumanın yanı sıra kalbinizin sağlığını korumaya da yardımcı olabilir. 2019'da Phytotherapy Research'te yayınlanan bir meta-analiz, zencefilin kan basıncını düşürdüğünü gösterdi.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 9

Pharmacological Research'te yayınlanan 2019 tarihli bir incelemeye göre, zerdeçal uzun süre tüketildiğinde kan basıncını da düşürebilir. Ayrıca, Chemico-Biological Interactions'ta yayınlanan 2019 tarihli bir meta-analize göre, zerdeçal ve zencefil kolesterolü düşürebilir.

Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı - 10

ZENCEFİL YADA ZERDEÇAL SUYU NASIL TÜKETİLİR?

  • Sabahları zencefil suyu kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir
  • Metabolizmanızı hızlandırmak için sabah çayınıza rendelenmiş zencefil ekleyin
  • Çorbanıza da zencefil ekleyebilirsiniz
  • Kan sulandırıcı kullanıyorsanız, kanama riskini artırabileceğinden zencefilden kaçının. Asitliğe, mide ekşimesine ve ishale neden olabileceğinden günlük olarak 6 gramdan fazla zencefil yemeyin.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.


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