Aç karnına içince kronik iltihabı azaltıyor: Doğanın en güçlü antibakteriyel ilacı

CİLDİ CANLANDIRIR

Hem zerdeçal hem de zencefil cilt için harika koruyucu bileşiklerdir. Özellikle zerdeçal ile birleştirildiğinde, zencefildeki antioksidanlar kanser ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Zerdeçalın antioksidan gücü önemli ölçüde daha fazladır. Bununla birlikte, zencefil ve zerdeçalın antioksidan bakımından en yüksek olan ve cildi içeriden arındırabilen yiyecekler arasında olduğu düşünülmektedir.