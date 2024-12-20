Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak, vücudun genç kalmasına yardımcı olmak ve kronik hastalıkları engellemek için doğada bulunan şifalı besinlerden faydalanabilirsiniz. Zencefil ve Hint Bektaşi Üzümü (Amla), birlikte tüketilğinde vücudun ihtiyacı olan vitaminleri karşılayıp çeşitli sağlık yararları sunar.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 1

Amla ve zencefil suyu tüketmek, vücut sağlığınız için faydalı olabilir. Bu iki süper besin, genel sağlığınızı iyileştirebilecek çok sayıda önemli besin, antioksidan ve terapötik özellik içerir.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 2

Kafein yüklü içeceklerin aksine, bu doğal içecek uzun süreli enerji verir ve çeşitli sağlık sorunlarını çözer. Bu uygulamayı günlük rutinimize uygulamanın 6 temel avantajı şunlardır.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 3

BAĞIŞIKLIĞINIZA NASIL FAYDA SAĞLAR?

Amla, portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeren en yoğun kaynaklardan biridir. Bu, vücudun hastalıklara karşı ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin oluşumunu artırarak bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 4

Gingerol gibi güçlü iltihap önleyici kimyasallarıyla bilinen zencefil, vücuttaki iltihabı azaltarak amlayı tamamlar ve soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koyma yeteneğinizi artırır.

2017'de yayınlanan bir araştırmaya göre, amla bağışıklığı ve sindirimi artırmada gerçekten yardımcı olur.

Düzenli tüketimi, hava değişiklikleri veya grip mevsimlerinde bile bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlar.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 5

SİNDİRİM İÇİN FAYDALI

Hazımsızlık veya şişkinlik mi yaşıyorsunuz? Amla ve zencefil midenizin en iyi dostlarıdır. Amla, sindirim enzimlerinin üretimini destekleyerek bağırsağın yiyecekleri daha verimli bir şekilde parçalamasına olanak tanır.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 6

Zencefilin karminatif özellikleri sindirim sistemini yatıştırır, şişkinliği giderir ve gaz oluşumunu önler. Birlikte, sindirim sisteminizde sağlıklı bir ortam yaratırlar.

Bu içeceği aç karnına içmek, bağırsakları temizleme ve gün boyunca yeniden ayarlama yeteneğini artırır.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 7

VÜCUDUN İÇERİDEN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLUR

Amla ve zencefil doğal detokslayıcılardır. Amla, idrar söktürücü görevi görerek vücudunuzun idrar yoluyla toksik toksinleri atmasını sağlarken böbreklerinizi ve karaciğerinizi de iyi durumda tutar.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 8

Zencefil metabolizmayı harekete geçirerek karaciğerin toksinleri daha verimli bir şekilde parçalamasına olanak tanır. Bu enerjik ikili, sisteminizi detoksifiye etmeye yardımcı olarak kendinizi hafif ve tazelenmiş hissetmenizi sağlar.

Zamanla, bu detoks etkisi enerji seviyelerinin iyileşmesine ve daha berrak bir zihne katkıda bulunabilir.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 9

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Amla'nın antioksidan özellikleri, özellikle C vitaminine atfedilenler, cilt yaşlanmasına, donukluğa ve kırışıklıklara neden olan serbest radikalleri nötralize eder. Kolajen oluşumunu uyarma yeteneği daha sıkı, daha genç görünen bir cilde yol açar.

Zencefil, cilt tahrişini azaltarak ve akneye neden olan mikroplarla savaşarak buna katkıda bulunur. Amla'nın yüksek vitamin içeriği ayrıca saç köklerini güçlendirir, kepeği giderir ve erken grileşmeyi önlemeye yardımcı olur.

2021'de yayınlanan bir çalışma, amla tüketmenin cildinize daha fazla esneklik ve nem kazandırdığını ve cilt kırışıklıklarını azalttığını buldu.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 10

KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI OLABİLİR

Kilonuzu vermek veya korumak istiyorsanız, bu içecek yardımcı olabilir. Amla metabolizmayı artırır ve sindirim sisteminizi gün boyunca aktif tutarak aşırı yağ birikimini en aza indirir. Zencefil, vücudunuzun ısı üretmek için kalori yaktığı mekanizma olan termojenezi artırarak bu etkiyi artırır. Birlikte, istekleri azaltmaya ve yağ kaybını artırmaya yardımcı olurlar.

Biliyor muydunuz? Amla'nın yüksek lif içeriği daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve aşırı yeme olasılığını azaltır.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 11

KALBİ GENİŞLETİR

Kalp sağlığı çok önemlidir ve hem amla hem de zencefil kardiyovasküler zindelikte önemli bir rol oynar. Amla, iyi kolesterolü (HDL) iyileştirirken kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve bu da arter tıkanıklığı olasılığını en aza indirir. Zencefilin iltihap giderici ve antioksidan özellikleri kan dolaşımını artırır ve kan basıncının normal seviyede kalmasına yardımcı olur.

Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor - 12

NASIL HAZIRLANIR?

Bu sağlık içeceğini hazırlamak hızlı ve kolaydır.

İşte basit bir tarif:

1. 1-2 taze amla ve küçük bir parça zencefil (yaklaşık 2,5 cm) alın.
2. Bunları bir miktar suyla karıştırın.
3. Posasını çıkarmak için suyunu süzün.
4. Gerekirse tat vermesi için bal veya bir tutam siyah tuz ekleyin.
Maksimum fayda için sabahları aç karnına için.

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