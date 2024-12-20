Aç karnına içince vücudu içeriden temizliyor: 2 malzemeli şifa suyu böbrek, karaciğer ve kalbi gençleştiriyor

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Amla'nın antioksidan özellikleri, özellikle C vitaminine atfedilenler, cilt yaşlanmasına, donukluğa ve kırışıklıklara neden olan serbest radikalleri nötralize eder. Kolajen oluşumunu uyarma yeteneği daha sıkı, daha genç görünen bir cilde yol açar.

Zencefil, cilt tahrişini azaltarak ve akneye neden olan mikroplarla savaşarak buna katkıda bulunur. Amla'nın yüksek vitamin içeriği ayrıca saç köklerini güçlendirir, kepeği giderir ve erken grileşmeyi önlemeye yardımcı olur.



2021'de yayınlanan bir çalışma, amla tüketmenin cildinize daha fazla esneklik ve nem kazandırdığını ve cilt kırışıklıklarını azalttığını buldu.