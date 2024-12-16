Aç karnına ılık limonlu su içince neler olur? Meğer bu 7 etkiye sahipmiş

ILIK LİMONLU SU YAPIMI

Bir tencereye biraz su koyun. Bir bardağa dökün ve içine 1 yemek kaşığı taze limon suyu ekleyin. İyice karıştırın ve için. İçeceğin tadını iyileştirmek için bal ekleyebilirsiniz. Birçok kişi bu suyu içmenin diş minesini zedeleyebileceğini varsayar. Siz de onlardan biriyseniz, bu suyu bir pipetle yudumlamayı düşünebilirsiniz. Bu suyu yudumlamak ve faydalarından yararlanmak için çelik veya tahta bir pipet kullanabilirsiniz.