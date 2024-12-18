Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz

Güne bir bardak suyla başlamak, ister ılık ister soğuk olsun, çeşitli sağlık yararları sunar. Ilık su sindirime, detoksifikasyona ve kan dolaşımına yardımcı olurken, soğuk su metabolizmayı hafifçe hızlandırabilir, canlandırabilir ve hızla su kazandırabilir. Sonuç olarak, sıcaklık seçimi kişisel ihtiyaçlara bağlıdır. Peki, aç karnına ılık mı yoksa soğuk mu su içmelisiniz?

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 1

Sabahın erken saatlerinde bir bardak su içmek, zengin ödüller getiren bir alışkanlıktır. Metabolizmayı hızlandırmaktan sindirimi iyileştirmeye kadar, pek çok fayda sağlar. Birçok kişi, o ilk bardak suyun sıcaklığının sağlık üzerinde herhangi bir fark yaratıp yaratmadığını merak ediyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 2

Bazı çalışmalar, soğuk suyun kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürmüştür.  Sonuç olarak önemli olan sıvı alımı olsa da, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak sıcak veya soğuk su içebilirsiniz.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 3

AÇ KARNINA ILIK SU İÇMENİN FAYDALARI

1. SİNDİRİM İÇİN İYİDİR

Ilık suyun, bağırsaktaki sindirim enzimlerini uyararak ve detoksifikasyona yardımcı olarak sindirimi artırdığı söylenir. Ilık su içmek daha iyi kan dolaşımını teşvik edebilir ve bu da sindirim organlarının yiyecekleri daha etkili bir şekilde parçalamasını destekler. Bu, şişkinliği ve kabızlığı bile önleyebilir.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 4

2. TOKSİNLERİ ATAR

Ilık suyun ayrıca toksinleri atmada faydalı olduğu söylenir. Avrupa İlaç ve Tıbbi Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, ılık su içmenin vücudun detoksifikasyon süreçlerini uyarmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Sisteminizde yeterli su olduğunda toksinler terleme ve idrar yoluyla atılır.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 5

Bunun bilimsel bir açıklaması da vardır. Vücudunuz sıcak olduğunda, kan damarlarınız genişler ve atık ürünleri hücrelerinizden uzaklaştırıp boşaltım organlarına daha verimli bir şekilde taşımaya yardımcı olur.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 6

3. KAN DOLAŞIMI

Daha sıcak bir sıcaklıkta su içmek, kan damarlarını genişleterek dolaşımı iyileştirebilir. American Journal of Physiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, suyla tüketildiğinde sıcak sıcaklıkların damar gevşemesini desteklediğini, bunun da genel kan dolaşımını iyileştirdiğini ve dokuların daha verimli bir şekilde oksijenlenmesine yardımcı olduğunu buldu.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 7

SOĞUK SUYUN FAYDALARI


Soğuk suyun beklenmedik faydalarından biri, bazı kalorileri yakma yeteneğidir, ancak bunlar bir fark yaratacak kadar önemli değildir.

KİLO KAYBI

Soğuk su içmek kilo kaybına yardımcı olabilir. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism dergisinde yayınlanan 2003 tarihli bir araştırma, soğuk sıcaklıkta su tüketmenin, vücudun suyu vücut sıcaklığına getirmek için daha fazla çalışması nedeniyle kalori yakımını artırabileceğini buldu.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 8

Etkisi küçüktür ancak metabolizmada hafif bir artışa katkıda bulunabilir.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 9

FERAHLATICI

Bu özellikle yaz aylarında geçerlidir. Soğuk su, yorgunluk hissini azaltarak ferahlatıcı bir his sağlayabilir. Sabahları soğuk su içmek, uyanmanıza ve güne başlamak için daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 10

SU TÜKETİMİNİ ARTIRIR

Soğuk su, vücut tarafından ılık sudan daha hızlı emilir. Birçok araştırmaya göre, soğuk su içmek vücudun emilim oranını artırmaya yardımcı olabilir ve bu da onu egzersiz veya fiziksel efordan sonra hidrasyon için mükemmel bir seçim haline getirir.

Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz - 11

Bunun nedeni, daha soğuk sıvıların sindirim sistemini uyarabilmesi ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu suyu ve besinleri daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olmasıdır.

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