Aç karnına ılık mı, soğuk su mu içilir? Meğer her şeyi eksik biliyormuşuz

AÇ KARNINA ILIK SU İÇMENİN FAYDALARI

1. SİNDİRİM İÇİN İYİDİR



Ilık suyun, bağırsaktaki sindirim enzimlerini uyararak ve detoksifikasyona yardımcı olarak sindirimi artırdığı söylenir. Ilık su içmek daha iyi kan dolaşımını teşvik edebilir ve bu da sindirim organlarının yiyecekleri daha etkili bir şekilde parçalamasını destekler. Bu, şişkinliği ve kabızlığı bile önleyebilir.