Aç karnına kahve içince ne olur? Faydalarıyla biliniyordu

BESLENME UZMANI UYARIYOR

Beslenme Uzman Sarah Lawuk'a göre; sabahın ilk saatlerinde aç karnına kahve içmek, kortizolde keskin bir artışa yol açabilir, bu da hormonal dengesizliğe katkıda bulunur ve daha fazla göbek yağı depolamanıza neden olabilir. Bath Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sabahın erken saatlerinde kahve içmek kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebilir ve diyabet ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olabilir. Ayrıca kafein bir diüretiktir ve idrar üretimini artırabilir ve susuzluğa yol açabilir.



Sağlığınız için sabah aç karnına kahve, çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız. Aç karnına içilen kahve, midenizi tahriş edebilir. Bağırsaklarınızda iltihaba yol açabilir. Mide ekşimesi, ülser, mide bulantısı, reflü ve hazımsızlık gibi sorunları da tetikleyebilir.