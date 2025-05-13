Aç karnına kahve içince ne olur? Faydalarıyla biliniyordu
Dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerin başında kahve geliyor. Özellikle sabahları aç karnına kahve içmek sıklıkla görülen alışkanlıklardan biri. Peki, aç karnına kahve içilir mi, aç karnına kahve içince vücudunuzda ne olur?
Günün her saati en sık tüketilen içeceklerin başında kahve yer alır. Kahve, Coffea adlı bitkinin tohumlarından (çekirdeklerinden) elde edilen, kavrulup öğütüldükten sonra sıcak suyla demlenerek hazırlanan, aromatik ve uyarıcı etkisiyle bilinen bir içecektir.
Güne enerjik başlamak ve uykusunu açmak isteyenler günde 1 fincan kahve içerek başlar. Sabahları aç karnına kahve içmek oldukça sık görülen bir alışkanlık. Peki, aç karnına kahve içmenin vücuda etkisi nedir?