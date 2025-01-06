Aç karnına kahve içmenin bilinmeyen yan etkisi: Meğer bu 3 hastalığı tetikliyormuş
Kilo kaybı ve enerji artışı için tercih edilen kahve, daha iyi odaklanma ve antioksidanlar gibi faydalar sunar. Ancak aşırı tüketim sindirim sorunlarına, uyku bozukluğuna, kaygıya, zayıf kemik sağlığına, kalp çarpıntısına ve susuzluğa yol açabilir. Ölçülü olmak esastır. Hazırlık, kaliteli çekirdekleri seçmeyi, doğru şekilde demlemeyi ve saf tat için katkı maddelerinden kaçınmayı içerir. Ancak kahve tüketirken yan etkilerini görmezden gelmemeniz gerekir.
Kahve, güçlü aroması, minimum kalorisi ve anında enerji artışı sağlama yeteneği ile bilinen popüler bir içecektir.