Aç karnına kahve içmenin bilinmeyen yan etkisi: Meğer bu 3 hastalığı tetikliyormuş

KAHVE HAZIRLAMNIN BASİT YOLU

Lezzetli bir fincan siyah kahve yapmak basit ve tatmin edicidir. En iyi lezzet için yüksek kaliteli kahve çekirdekleri veya telveleri seçerek başlayın. Taze suyu kaynatın ve kahvenin yanmasını önlemek için yaklaşık 90–96°C'ye (195–205°F) hafifçe soğumasını bekleyin.

Demlemek için bir French press, pour-over veya damlama kahve makinesi kullanın. 6 ons suya bir ila iki yemek kaşığı kahve telvesi ekleyin, zevkinize göre ayarlayın. 3-5 dakika demleyin, ardından bir kupaya dökün. Kahvenin saf lezzetinin tadını çıkarmak için şeker veya krema eklemekten kaçının.