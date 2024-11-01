Aç karnına limonlu su içince ne olur? Bu etkisini henüz kimse bilmiyor
Limon, güçlü bir C vitamini kaynağı olarak biliniyor ve limon tüketimi vücuda enerji veriyor. Metabolizmanın hareketlenmesine de yardımcı olan limonlu suyu her gün tükettiğinizde vücudunuzda ne olur?
Günlük hayatta en sık tüketilen besinlerden biri olan limon içerdiği C vitaminiyle vücut için pek çok fayda sağlar.
Portakal, mandalina ve diğer turunçgiller gibi sürekli yenmese de olumlu etkileriyle öne çıkar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan limon, cilt ve saç sağlığını destekleyici özelliğiyle de bilinir. Peki, her sabah limonlu su içince vücudunuzda ne olur?