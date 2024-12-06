Aç karnına sirkeli su içmek ne işe yarar? Faydalı diye herkes aynı hatayı yapıyor

SİRKELİ SU NE ZAMAN İÇİLİR?

1-2 yemek kaşığı sirke (15-30 ml) bir bardak suya (200-250 ml) karıştırılarak içilmelidir. Aç karnına içilebilir, ancak bu durum mide hassasiyeti olanlar için uygun olmayabilir. Bu nedenle aç karnına sirkeli su tüketmeniz önerilmez.

Sirkeli suyu günün herhangi bir saati yemeklerden sonra da tüketebilirsiniz. Sirkeyi yemeklerde veya salatalarda kullanarak benzer faydalar elde edebilirsiniz. Aç karına sirkeli su tüketmekden önce herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için mutlaka bir uzmana danışmalısınız.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.