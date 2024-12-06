Aç karnına sirkeli su içmek ne işe yarar? Faydalı diye herkes aynı hatayı yapıyor
Aç karnına sirkeli su içmek herkes tarafından bilinen popüler bir yöntem. Genellikle aç karnına içilen sirkeli suyun potansiyel faydalarından söz edilir. Metabolizmayı hızlandırdığı, kilo vermeye yardımcı olduğu ve bağışıklık güçlendirici etkisiyle hastalıklara karşı koruyu görevi nedeniyle aç karnına sirkeli su tüketilir. Ancak sirkeli suyu aç karnına içmek faydasından yararlanmaya çalışırken bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
Sirke yüzyıllardır şifalı besinler arasında yer alır ve pek çok çeşidi bulunur. Sirke; elma, armut, üzüm, tahıl, melas, sorgum, çilek, kavun, patates, pancar, akçaağaç şurubu gibi fermente edilebilen karbonhidrat kaynağı olan ürünlerden üretilebilen sıvı gıdadır.