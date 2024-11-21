Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor

Su içmek vücudun mineral ihtiyacını karşılar. Sindirime yardımcı olur. Kabızlık için faydalıdır. Vücuttaki ödemi atar. Kilo vermeye yardımcı olur. Cildi besler. Zihni ve kas fonksiyonlarını geliştirir. Peki, vücut için hayati öneme sahip olan suyu aç karnına içince ne olur?