Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor

Vücudun genel sağlığını korumak için su tüketimi büyük önem taşır. Her gün yeterli miktarda içilen su organların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Su ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu nedenle yaşam tarzınızı göz önünde bulundurarak ve ihtiyacınız kadar su içmek gereklidir. Pek çok kişi aç karnına su tüketmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Peki, aç karnına su içince ne olur?

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 1

Organları görevini yerine getirmesi ve genel vücut sağlığını koruyabilmek için su içmek önemlidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 2

Kanın %83’ü, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların %75’i sudan oluştuğu için yeteri kadar su içmek sağlık açısından oldukça hayati bir eylemdir.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 3

Su içerisinde sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi mineraller barındırır. Böbrekleri iyileştirir ve vücutta biriken toksinlerin ve zararı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 4

Su içmek, vücudun sıvı ihtiyacını karşılar. Böbrek hastalıkları riskini azaltır, kalp sağlığını destekler, beyin sağlığına iyi gelir, öksürük-boğaz ağrısına iyi gelir, cildi besler, metabolizmayı hızlandırır, ödem atarak kilo verme sürecine destek olur.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 5

Bu doğrultuda önerilen miktarlarda düzenli olarak su içmek vücut sağlığının dengeli bir şekilde korunmasına büyük destek olur.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 6

Uzmanlar genellikle günde 8-10 bardak su içmenin ideal olduğunu söylüyor. Ancak su ihtiyacı yaşa, iklim koşullarına, tüketilen besinlere ve yapılan fiziksel aktiviteye göre değişkenlik gösterebilir.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 7

Yaşa göre içilmesi gereken günlük su miktarı şöyledir:

4-8 yaş çocuklar için 1-1,5 lt
9-13 yaş çocuklar için 1,5-2 lt
14-18 yaş gençler için 2-2,5 lt
Yetişkinler için ortalama günde 2-3 lt

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 8

Su içmek vücudun mineral ihtiyacını karşılar. Sindirime yardımcı olur. Kabızlık için faydalıdır. Vücuttaki ödemi atar. Kilo vermeye yardımcı olur. Cildi besler. Zihni ve kas fonksiyonlarını geliştirir. Peki, vücut için hayati öneme sahip olan suyu aç karnına içince ne olur?

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 9

Sabah kalkar kalkmaz aç karnına su içmek vücudun metabolizma hızını hatrı sayılır bir şekilde hızlandırır. Bu da kilo vermek isteyen kişiler için oldukça faydalıdır.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 10

Aç karnına su içmek, kilo kontrolü, sindirim sağlığı ve vücuttaki toksinlerin atılması açısından önemli bir rol oynar. Aç karnına su içmenin faydaları olarak bunlardan bahsedebiliriz ancak, her bireyin vücut ihtiyaçları farklı olduğundan, aç karnına su içme alışkanlığına geçmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 11

  • Metabolizmayı hızlandırarak kalori ve yağ yakımını destekler.
  • Sindirim sürecini kolaylaştırarak sindirimi destekler.
  • Toksinlerin daha etkili bir şekilde atılmasını sağlar.
Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 12

ÇOK SU İÇMEK ZARARLI MI?

Birçok faydası olduğu kadar çok su içmenin potansiyel olarak zararı da söz konusudur. Günde önerilen 2-3 litrenin üzerinde aşırı su içmek böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Aynı zamanda içinde bulunan minerallerin vücuda aşırı yüklenme yapması vücuttaki mineral dengesinin de bozulmasına neden olabilir.

Aç karnına su içince neler olur? Bu etkisini sadece deneyenler biliyor - 13

  • Su zehirlenmesi yaşanması
  • Böbrek fonksiyonlarının bozulması
  • Vücudun mineral dengesinin olumsuz etkilenmesi
  • Mide bulantısı ve baş ağrısı yaşanması
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.
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