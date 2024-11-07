Aç karnına tüketildiğinde zehre dönüşüyor: Kan şekerini aniden yükseltiyor

ŞEKERLİ, BAHARATLI VE YAĞLI BESİNLER

Aç karnına şekerli yiyecekler yemek insülin ve kan şekeri seviyelerinde daha hızlı bir artışa neden olabilir. Bunu önlemek için önce yüksek lifli yiyecekler yiyin. Lif, şekerin emilimini yavaşlatır ve böylece kan şekerinde daha yavaş bir artışa destek olur. Bunun dışında, şekerli yiyecekler aç karnına yenildiğinde ishale de neden olabilir. Bu, elektrolitler ve sıvılar kan dolaşımından çekilip bağırsaklarınıza girdiğinde olur ve bu, sindirim sisteminizin yüksek şeker konsantrasyonunu dengeleme girişimidir.



Çoğu baharatlı yiyecek, gastrointestinal sisteminizdeki reseptörlere bağlanan ve vücudunuzun GI sisteminize zararlı bir şeyin girdiğini düşünmesine neden olan kapsaisin adı verilen bir kimyasala sahiptir, bu da mukus üretimini artırmasına ve maddeyi çıkarmak için sindirimi hızlandırmasına neden olur. Bu, aşırı sindirim anlarına, mide rahatsızlığına, gevşek dışkılamaya, aciliyete ve ishale neden olabilir.



