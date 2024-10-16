Aç karnına tüketince gün boyu tok tutuyor: Kan şekerini dengede tutan meyve
Papaya, lif, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve A, C, E ve K gibi vitaminlerin mükemmel bir kaynağı olan düşük kalorili bir meyvedir. Bu özelliğiyle özellikle diyet listelerinde sıklıkla bulunabilir. Sabahın ilk saatlerinde veya aç karnına papaya yemek çeşitli sağlık yararları sağlayabilir.
Papaya vitamin zengini meyvelerden biri. Vücut için çeşitli faydalar sağlayan papaya, A, C, E ve K gibi vitaminlerin mükemmel bir kaynağı. Papaya özellikle aç karnıan tüketildiğinde faydası daha çok artabiliyor.
İşte aç karnına papaya tüketmenin faydaları;