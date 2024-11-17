Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor

ZENCEFİL SUYU NASIL YAPILIR?

Zencefil suyu bir çırpıda hazırlanıp içilebilir, kolesterolünüze ve kilo verme sorunlarınıza çözüm sağlar. Zencefil suyu yapmak için taze zencefili küçük parçalara kesin ve biraz su ekleyin. Pürüzsüz hale getirmek için karıştırın ve suyunu çıkarmak için karışımı süzün. Tadını beğenmezseniz ekstra lezzet için bal veya limon ekleyin.



Sağlık uzmanları hafif mide ekşimesi, ishal ve ağız tahrişi gibi olumsuz etkilerden kaçınmak için 1-2 kaşıktan fazla içilmemesini öneriyor.