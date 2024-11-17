Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor

Zencefil, her mutfakta bulunan şifalı besinlerden biri. Kilo kaybı ve kolesterolü düşürmek için inanılmaz faydalarını onaylayan çeşitli bilimsel çalışmalarla birlikte popüler hale gelen zencefil, gibi zencefil suyu da faydalarıyla dikkat çekiyor. Peki, çiğ zencefil suyu içince vücudunuzda ne olur?

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 1

Zencefil, mide bulantısından ağrı kesici etkisine kadar ve kan şekerinden kolesterol kontrolüne kadar çeşitli faydalar sağlayan gingerol adı verilen doğal bir bileşiğe sahiptir.

SAĞLIK HABERLERİ

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 2

Zencefil, kabızlığı gaz ve şişkinliği giderir. Karın ağrısını önlemeye yardımcı olur. Zencefil ayrıca bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 3

ZENCEFİL SUYU NASIL YAPILIR?

Zencefil suyu bir çırpıda hazırlanıp içilebilir, kolesterolünüze ve kilo verme sorunlarınıza çözüm sağlar. Zencefil suyu yapmak için taze zencefili küçük parçalara kesin ve biraz su ekleyin. Pürüzsüz hale getirmek için karıştırın ve suyunu çıkarmak için karışımı süzün. Tadını beğenmezseniz ekstra lezzet için bal veya limon ekleyin.

Sağlık uzmanları hafif mide ekşimesi, ishal ve ağız tahrişi gibi olumsuz etkilerden kaçınmak için 1-2 kaşıktan fazla içilmemesini öneriyor.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 4

ZENCEFİL SUYUNUN FAYDALARI

MİDEYİ RAHATLATIR

Zencefilin bulantı ve kusmayı önlemede etkili olduğu bilinmektedir. Sindirimi iyileştirerek ve bulantıya neden olan belirli reseptörleri bloke ederek çalışır. Çalışmalar, zencefilin genellikle şiddetli hastalığa yol açan kemoterapinin neden olduğu bulantıyı ve ameliyattan sonra bulantıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 5

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Zencefildeki gingerol metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını artırabilir. Ayrıca aşırı yemeyi önleyen iştahı kontrol etmeye yardımcı olur. Bu kilo vermeye yardımcı olabilir.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 6

KOLESTEROLÜ DENGELER

Zencefil kan şekerini düşürmeye ve kolesterol ile trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Uzun süreli kullanımı faydalı HDL kolesterolünü de yükseltebilir.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 7

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ

Zencefil, hastalığı önleyebilen veya mikro-vasküler retinopati gibi komplikasyonları azaltabilen antidiyabetik özelliklere sahiptir. Ön araştırmalar, zencefilin daha iyi kan şekeri kontrolüne katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Aç karnına zencefil suyu tüketimi, diyabeti olmayan kişilerde bile kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 8

EKLEM SAĞLIĞI

Zencefilin bir diğer harika faydası da, özellikle romatoid artrit ve osteoartrit gibi rahatsızlıklarda ağrı ve şişliği azaltmadaki etkinliğidir. Bu, anti-inflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 9

BAŞ AĞRISINI HAFİFLETİR

Baş ağrınız mı var? Ağrı kesici  almayın, biraz zencefil suyu için. Zencefil, prostaglandin sentezini azaltarak baş ağrılarını ve migrenleri hafifletebilir.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 10

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Zencefilin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceği ve tümörlerde ilaç direnciyle savaşmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Aç karnına zencefil suyu içince ne olur? Bu etkisini duyan evinden eksik etmiyor - 11

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

  • Sabahları zencefil suyu kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir
  • Metabolizmanızı hızlandırmak için sabah çayınıza rendelenmiş zencefil ekleyin
  • Çorbanıza da zencefil ekleyebilirsiniz
Kan sulandırıcı kullanıyorsanız, kanama riskini artırabileceğinden zencefilden kaçının. Asitliğe, mide ekşimesine ve ishale neden olabileceğinden günlük olarak 6 gramdan fazla zencefil yemeyin. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.
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