Acil servisler doldu. Çocuklar arasında salgın var: Düşmeyen ateşe dikkat!
11.01.2026 08:36
NTV - Haber Merkezi
Acil servisler doldu. Özellikle çocuklar arasında salgın kol geziyor. Influenza A, yani grip ateşle birlikte yatağa düşürüyor. (Haber: Sena Kiper Sıtacı)
Influenza A, halk tabiriyle grip büyük küçük herkesi yatağa düşürüyor.
Hastalık özellikle çocukları daha fazla etkiliyor. Çünkü ateş, ateş düşürücü şuruplara rağmen çok dirençli seyrediyor.
Influenza A, salgılarla ya da solunum yoluyla kolayca bulaştığı için hasta çocukların okula gönderilmemesi gerekiyor.
Virüs, sürüntü testiyle kolayca tespit edilebiliyor.
Tedavisi ise antibiyotik değil, influenzaya özel başka bir ilaç.
Evde dinlenmek ve bol sıvı tüketmek de önemli.
ÖNCE EKLEM AĞRISI, SONRA ATEŞ
Hastalık bir kırgınlık ve eklem ağrılarıyla başlıyor. Ardından ateş yükseliyor.
Bu süreçte ateş düşürücü çare olmuyor ve 12 saat sonunda 38 derece ateş düşürülemiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak önemli.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, "Influenza komplikasyonları olan bir mikrop arkasından orta kulak enfeksiyonu, bronşit ve zatürre geliştirebilir." uyarısını yaptı.
Cantürk, "Beş çocuk temas ediyor, üçü oluyor, ikisi olmuyor. Eğer vücut direnci iyiyse mikrobu almayabiliyor. Onun için aileler bu dönem boyunca beslenme ve uykuya dikkat etmeli." tavsiyesinde de bulundu.