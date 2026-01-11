Acil servisler doldu. Çocuklar arasında salgın var: Düşmeyen ateşe dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, "Influenza komplikasyonları olan bir mikrop arkasından orta kulak enfeksiyonu, bronşit ve zatürre geliştirebilir." uyarısını yaptı.

Cantürk, "Beş çocuk temas ediyor, üçü oluyor, ikisi olmuyor. Eğer vücut direnci iyiyse mikrobu almayabiliyor. Onun için aileler bu dönem boyunca beslenme ve uykuya dikkat etmeli." tavsiyesinde de bulundu.