Ada çayının faydaları nelerdir? (Ada çayı nasıl tüketilir, ada çayını kimler tüketmemeli?)

ADA ÇAYININ FAYDALARI
İstanbul'a ilk kez Marmara Adası'ndan getirildiği için ada çayı olarak adlandırılan bitki, Ege Bölgesi'nde acı elma olarak da bilinir. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayının yaprakları, kaynatıldığında çay olarak içilebildiği gibi esansı ya da farklı bir deyişle uçucu yağı elde edilerek de kullanılır.
- Depresyonu ve stresi azaltır.
- Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Beyin fonksiyonlarını geliştirir.
- Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
- Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.
- Mide ve kolestrol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.
- Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.
- Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.
- Aşırı terlemeyi azaltır.