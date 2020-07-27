Ada çayının faydaları nelerdir? (Ada çayı nasıl tüketilir, ada çayını kimler tüketmemeli?)

Depresyon, ağız ve diş hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlığı gibi pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen ada çayının uzun süre demlemeye bırakılmaması gerekiyor. Pek çok faydası bilinse de bazı kronik hastaların ada çayı kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor. Peki ada çayı kullanırken kimler dikkatli olmalı? Ada çayı nasıl demlenmeli? İşte ada çayı hakkında tüm merak edilenler…

ntv.com.tr 27.07.2020 - 12:06

Ada çayının faydaları nelerdir? (Ada çayı nasıl tüketilir, ada çayını kimler tüketmemeli?) - 1

ADA ÇAYININ FAYDALARI

İstanbul'a ilk kez Marmara Adası'ndan getirildiği için ada çayı olarak adlandırılan bitki, Ege Bölgesi'nde acı elma olarak da bilinir. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayının yaprakları, kaynatıldığında çay olarak içilebildiği gibi esansı ya da farklı bir deyişle uçucu yağı elde edilerek de kullanılır.

  • Depresyonu ve stresi azaltır.
  • Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  •  Beyin fonksiyonlarını geliştirir.
  • Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi  gelir.
  • Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.
  • Mide ve kolestrol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.
  • Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.
  • Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.
  • Aşırı terlemeyi azaltır.
Ada çayının faydaları nelerdir? (Ada çayı nasıl tüketilir, ada çayını kimler tüketmemeli?) - 2

ADA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ada çayı genellikle kaynatılarak yapılsa da aslında demlenerek hazırlanması gerekir. Bu sayede besin değerleri daha iyi korunur ve daha yoğun ada çayı tadı elde edilebilir. Kaynar suda çok uzun süre tutulması hem bitkinin faydalı etkilerini kaybetmesine neden olur hem de çayın tadı acılaşabilir. Ada çayının 2 dakikadan uzun süre kaynatılması ile toksik bileşenler açığa çıkarak çayın zararlı hale gelebileceği öne sürülmektedir. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200-250 ml kaynar su ilave edilerek 10 dakika kadar demlenir. Yaprakları süzülür ve fincana doldurularak servis edilir.  
Ada çayının faydaları nelerdir? (Ada çayı nasıl tüketilir, ada çayını kimler tüketmemeli?) - 3

ADA ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Ada çayının aşırı tüketiminde bazı yan etkiler görülebilir. Salvia cinsine ait bitkilere alerjisi olan bireylerin ada çayı içmesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Mide bulantısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ada çayının faydalı olabileceği bilinse de, fazla içilmesi midede yanma hissine ve ağrıya neden olabilir. Yan etkiler kişiden kişiye değişse de günlük 3 bardak ada çayı içilmesi güvenli olarak kabul edilir ve günlük 3 bardaktan fazla içilmemesi önerilir. 
  • Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanların 
  • Sürekli ilaç kullananların
  • Şeker hastalarının tüketmesi tavsiye edilmiyor.

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