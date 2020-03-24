A'dan Z'ye corona virüs rehberi

COVİD-19 NEDİR?

Covid-19, en son keşfedilen corona virüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak tanımlanıyor. Yeni corona virüs, ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı şeklindeki solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere, Hubei eyaletindeki diğer şehirlere, Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve dünyaya yayıldı.