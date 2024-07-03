Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor

Adana'nın Feke ilçesinde köylüler Toros Dağı eteklerinde yetişen doğadan gelen şifalı ot olarak bilinen kantaronu toplayıp şifa için günlerce güneşte bekletiyor. Kantaron yağının vücuda pek çok faydası bulunuyor. Özellikle ciltteki lekelere iyi gelen kantaran yağı, cilt yaralarının da hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 1

Feke'de köylüler doktor olarak nitelendirdikleri kantaron otu için bir araya gelerek hasat gerçekleştirdi. Tapan bölgesinde köyde her yerde kantaron toplayan kadınlar hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

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Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 2

Ankara'dan yazları memleketi Feke'ye gelen ve kantaron yağının doğadaki şifa olduğunu aktaran Ayşe Bilgiç, “Kantaron yağı ve çayını kullanıyoruz. Kantaronun çiçek kısımlarını zeytin yağı ile 41 gün güneşte bekletiyoruz.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 3

Bunu süzüp açık yarada kullanıyorum. Çayını mide sorunları için kullanıyoruz. İlaçların hepsinin yan etkisi var ama bu yağın yok ve doğadan gelen şifa diyoruz” dedi.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 4

Bölgede bu yıl kantaron yağını kadınlar için ekonomiye kazandırdıklarını ve kooperatif bünyesinde satıldığını aktaran Hilal Köz ise, “Kantaron otunu kooperatif bünyesinde hasat yaptık. Şifa doktoru olarak bilinir. Elimizden düşmeyen bitki ilaç olarak kullanırız” dedi.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 5

Köy sakinlerinden Belkız Özsoy ise 'Bizim köyümüzün doktoru kantaron. Her ağrımızda yanıklarda biz bu otun yağını kullanırız” diye konutu.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 6

Sarı kantaron (Hypericum perforatum), çeşitli sağlık yararlarıyla bilinen bir bitkidir. Bilimsel araştırmalar ve geleneksel kullanımına göre, sarı kantaronun şu faydaları olduğu bilinmektedir:

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 7

DEPRESYONU ÖNLER

Sarı kantaron, hafif ila orta şiddette depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 8

Antidepresan etkileriyle bilinir ve bazı durumlarda bu tür duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 9

YARALARIN HIZLI İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLUR

Sarı kantaron, harici olarak kullanıldığında yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 10

Özellikle hafif yanıklar, kesikler veya ciltteki küçük yaraların tedavisinde kullanılır.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 11

UYKUYU DÜZENLER

Bazı araştırmalar, sarı kantaronun uyku düzenlemesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 12

Uykusuzluk sorunu yaşayan insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, uyku kalitesinde iyileşme sağladığı bulunmuştur.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 13

SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİR

Sarı kantaronun sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkileri olduğuna inanılmaktadır.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 14

Stresi azaltmaya ve sinirsel gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir.

Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 15

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR

Bitkinin antioksidan özellikleri bulunmaktadır. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlık üzerinde koruyucu etkileri olabilir.


Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor - 16

Sarı kantaronun bu faydalarıyla ilgili olarak, kullanımı ve dozajı önemlidir. Bitki bazlı tedaviler konusunda uzman bir sağlık profesyoneline danışmak her zaman önerilir, özellikle mevcut ilaçlarla etkileşim olabileceği durumlarda.

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