Adana'nın "şifalı otu"| Doğanın leke kremi! 41 gün güneşte bekletiliyor, ciltte iz, yara, leke, yanık bırakmıyor
Adana'nın Feke ilçesinde köylüler Toros Dağı eteklerinde yetişen doğadan gelen şifalı ot olarak bilinen kantaronu toplayıp şifa için günlerce güneşte bekletiyor. Kantaron yağının vücuda pek çok faydası bulunuyor. Özellikle ciltteki lekelere iyi gelen kantaran yağı, cilt yaralarının da hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.
Feke'de köylüler doktor olarak nitelendirdikleri kantaron otu için bir araya gelerek hasat gerçekleştirdi. Tapan bölgesinde köyde her yerde kantaron toplayan kadınlar hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.