Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün

Hormonal dalgalanmalar nedeniyle oluşan sivilce sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sivilceleri yönetmek için önemli ipuçları arasında düzenli cilt bakımı, komedojenik olmayan ürünler kullanmak, nemlendirici kullanmak, stresi yönetmek, sağlıklı bir diyet benimsemek ve yüze dokunmaktan kaçınmak yer alır. Peki, adet döneminde çıkan sivilceler en hızlı nasıl geçer?

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 1

Sivilceler yaygın bir durumdur ve birçok genç yetişkin, hatta yaşlılar bile bununla sessizce başa çıkar. Sivilce ve tedavisi hakkında pek fazla konuşulmaz ve bu kişilere sivilceleri nasıl yönetecekleri konusunda çok şey anlatılması gerekir.


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Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 2

Hormonal dalgalanmalar, özellikle kadınlarda adet dönemi, kişilerde sivilce patlamalarını tetikleyebilir. Sivilceler genellikle çenede, çene hattında veya yanaklarda görülür ve sinir bozucu ve ağrılı olabilir.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 3

BİR CİLT BAKIM RUTİNİ İZLEYİN VE TUTARLI OLDUN

Fazla yağı ve kirleri gidermek için günde iki kez nazik, komedojenik olmayan bir temizleyici kullanın. Gözenekleri açmak için haftada 2-3 kez salisilik asit veya glikolik asit içeren bir kimyasal peeling uygulayın. Cildinizi hafif, yağsız bir nemlendiriciyle nemlendirin. Akne izlerini önlemek için günlük olarak en az SPF 30 içeren geniş spektrumlu bir güneş kremi uygulayın.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 4

HANGİ BİLEŞENİN SİVİLCEYLE SAVAŞACAĞINI BİLİN

Akneyi tedavi etmek için ürün satın alırken bileşenlerinizi dikkatlice kontrol edin. Örneğin, salisilik asit cilde nüfuz eder ve fazla yağı azaltır, benzoil peroksit akneye neden olan bakterileri öldürür ve iltihabı azaltır, niasinamid tahrişi yatıştırır ve yağ üretimini kontrol eder ve retinoidler tıkalı gözenekleri önler.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 5

YÜZÜNÜZÜ AŞIRI YIKAMAYIN

Yaygın bir yanlış anlama, yüzünüzü sık sık yıkamanın cildi temiz tutabileceği ve dolayısıyla akneyi azaltacağıdır. Ancak gerçek bu iddiadan çok uzaktır. Yüzünüzü çok sık yıkamak cildinizin doğal yağlarını yok ederek daha fazla sebum üretmesine neden olabilir. Çok fazla terlemediğiniz sürece günde iki kez temizlemeye devam edin.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 6

DEHİDRASYON CİLDİNİZİ ZAYIFLATABİLİR

Bol su içmek vücudunuzdaki toksinleri temizler ve cildinizi nemli tutar. Cildinizin elastikiyetini korumak ve sivilceleri azaltmak için günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 7

STRES SEVİYENİZİ YÖNETİN

Stres hormonal dengesizlikleri şiddetlendirerek akneyi kötüleştirebilir. Rahatlama, endorfinleri artırma ve yeterli uyku alma gibi stres giderici uygulamaları benimseyin.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 8

SAĞLIKLI BİR DİYET UYGULAYIN

İnsülin yükselmelerini önlemek için şekeri ve rafine karbonhidratları azaltın. İltihabı azaltmak için balık, kuruyemiş ve tohumlardan elde edilen omega-3 yağ asitlerini ekleyin. Cildinizi hasardan korumak için bol miktarda meyve ve sebze yiyin.

Adet döneminde çıkan sivilce nasıl geçer? Hormonal akneleri kontrol altına almak mümkün - 9

YÜZÜNÜZE DOKUNMAKTAN KAÇININ

Yüzünüze dokunmak bakterileri ve kiri ellerinizden cildinize aktarır ve sivilce riskini artırır.

Ellerinizi temiz tutun ve yara izi oluşmasını önlemek için sivilceleri sıkmaktan kaçının. Bilmeniz gereken birkaç ev yapımı çözüm
Bal ve tarçın maskesi gibi maskeler kullanın (1 yemek kaşığı balı ½ çay kaşığı tarçınla karıştırın, bakteri ve iltihabı azaltmak için 10-15 dakika uygulayın), tedavi etmek için aloe vera jeli, zerdeçal macunu ve elma sirkesi uygulayın.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için çözüm önerilerini uygulamadan önce bir uzmana danışın.

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