Afrika’da ortaya çıktı, DSÖ acil durum ilan etti | Mehmet Ceyhan’dan el temasıyla da bulaşan virüse karşı uyarı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, ülke sınırlarını aşarak hızla yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı acil durum ilan etti. El teması ve ortak havlu, yatak çarşafı eşyalardan da yayılabilen virüs nedeniyle dünya genelinde 156 can kaybı var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hızla artış gösteren virüs nedeniyle uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul’un önemli bir transfer noktası olduğuna dikkat çeken Mehmet Ceyhan, “Türkiye’de, şu anda yürütülen bir aktif sürveyans çalışması yok. Hastalığı tespit edebilmek için aktif sürveyans çalışması yapmalıyız.” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada maymun çiçeği adı verilen mpox vaka sayısında son 2 ayda büyük bir artışı yaşandığını belirterek, dünya genelinde 90 binin üzerinde vaka görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.DSÖ, yeni varyantın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin sınırlarını aşmasının ardından Afrika’da uluslararası acil durum ilan etti.